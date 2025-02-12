Создание единой цифровой среды для строительной отрасли обсудили в Новосибирске

Сегодня у всех объектов, которые строятся за счёт бюджета, уже есть цифровые модели, все госконтракты обязаны содержать требования о наличии такой модели. Основная задача — загрузить в эту модель информацию о том, как объект строился, чтобы в будущем использовать при эксплуатации зданий, добавил Дмитрий Тимонов.