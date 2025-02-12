atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 08:16

Published 12 февраля, 08:16

Modified 12 февраля, 08:18

Updated 12 февраля, 08:18

Создание единой цифровой среды для строительной отрасли обсудили в Новосибирске

Создание единой цифровой среды для строительной отрасли обсудили в Новосибирске

12 февраля 2025, 08:16
Фото: nso.ru.
Эксперты строительной и цифровой отраслей на площадке форума-выставки «Сибирская строительная неделя» обсудили реализацию проекта Минстроя РФ по цифровизации строительства.

Во время тематической пленарной дискуссии эксперты заявили: цифровизация повышает эффективность строительного контроля, сокращает типовые сроки устранения замечаний любой сложности, уменьшает затраты и повышает качество строительства.

В рамках совещания губернатор Андрей Травников обозначил задачи, решение которых особенно важно для регионов: «Необходимо перейти на новую платформу, которая позволяла бы гибко сопровождать каждый проект — от небольших ФАПов до мегастроек. При этом гибкость должна сочетаться с возможностью интеграции со всеми информационными государственными системами, а возможно, и с системами торговых площадок в сфере госзаказа»

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркнул, что важно не только развивать новые продукты, а, в первую очередь, наполнять их выверенными данными.

Цель проекта — создать условия для взаимодействия всех участников реализации строительных проектов в единой цифровой среде с использованием единых форматов обмена данными за счёт интеграции используемых информационных систем. Уже апробирована интеграция информсистем и цифровых сервисов, взаимодействующих друг с другом. Таким образом были созданы условия для перевода и хранения всех строительных и градостроительных документов в цифровом виде.

«Все уже привыкли к информационным системам вроде 2ГИС, Яндекс, все умеют пользоваться цифровыми картами. Сейчас идёт развитие информационных систем градостроительной деятельности, — отметил первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов. — Следующий этап работы — вовлечение строителей в процесс непосредственного наполнения системы: это дополнительные данные о стоимости, информация о выполненных работах, которые централизуются на уровне субъекта, а дальше передаются на федеральный уровень»

Сегодня у всех объектов, которые строятся за счёт бюджета, уже есть цифровые модели, все госконтракты обязаны содержать требования о наличии такой модели. Основная задача — загрузить в эту модель информацию о том, как объект строился, чтобы в будущем использовать при эксплуатации зданий, добавил Дмитрий Тимонов.

По итогам 2024 года в информационную систему управления проектами (ИСУП) внесено 219 объектов капитального строительства. Региональный Минстрой ведёт постоянную работу с госзаказчиком и муниципальными заказчиками Новосибирской области по актуализации информации об объектах в ИСУП. Все используемые в данной работе системы и программы внедрены российскими разработчиками, в том числе новосибирскими.

Губернатор дал старт работе международного форума «Сибирская строительная неделя»
Узнать подробнее
Читайте также:
Региональные меры поддержки позволили достроить еще один долгострой в НовосибирскеГубернатор Травников: День Победы должен пройти на самом высоком уровнеГубернатор Травников и мэр Кудрявцев наметили приоритеты развития Новосибирска
#Экономика#Новосибирск#Строительство#Форум#Информация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика