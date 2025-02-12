Создание единой цифровой среды для строительной отрасли обсудили в Новосибирске

Posted 12 февраля, 08:16
Published 12 февраля, 08:16
Modified 12 февраля, 08:18
Updated 12 февраля, 08:18
Во время тематической пленарной дискуссии эксперты заявили: цифровизация повышает эффективность строительного контроля, сокращает типовые сроки устранения замечаний любой сложности, уменьшает затраты и повышает качество строительства.
В рамках совещания губернатор Андрей Травников обозначил задачи, решение которых особенно важно для регионов: «Необходимо перейти на новую платформу, которая позволяла бы гибко сопровождать каждый проект — от небольших ФАПов до мегастроек. При этом гибкость должна сочетаться с возможностью интеграции со всеми информационными государственными системами, а возможно, и с системами торговых площадок в сфере госзаказа»
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркнул, что важно не только развивать новые продукты, а, в первую очередь, наполнять их выверенными данными.
Цель проекта — создать условия для взаимодействия всех участников реализации строительных проектов в единой цифровой среде с использованием единых форматов обмена данными за счёт интеграции используемых информационных систем. Уже апробирована интеграция информсистем и цифровых сервисов, взаимодействующих друг с другом. Таким образом были созданы условия для перевода и хранения всех строительных и градостроительных документов в цифровом виде.
«Все уже привыкли к информационным системам вроде 2ГИС, Яндекс, все умеют пользоваться цифровыми картами. Сейчас идёт развитие информационных систем градостроительной деятельности, — отметил первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов. — Следующий этап работы — вовлечение строителей в процесс непосредственного наполнения системы: это дополнительные данные о стоимости, информация о выполненных работах, которые централизуются на уровне субъекта, а дальше передаются на федеральный уровень»
Сегодня у всех объектов, которые строятся за счёт бюджета, уже есть цифровые модели, все госконтракты обязаны содержать требования о наличии такой модели. Основная задача — загрузить в эту модель информацию о том, как объект строился, чтобы в будущем использовать при эксплуатации зданий, добавил Дмитрий Тимонов.
По итогам 2024 года в информационную систему управления проектами (ИСУП) внесено 219 объектов капитального строительства. Региональный Минстрой ведёт постоянную работу с госзаказчиком и муниципальными заказчиками Новосибирской области по актуализации информации об объектах в ИСУП. Все используемые в данной работе системы и программы внедрены российскими разработчиками, в том числе новосибирскими.