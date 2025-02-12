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Posted 12 февраля, 04:07

Published 12 февраля, 04:07

Modified 12 февраля, 04:09

Updated 12 февраля, 04:09

Станция должна пройти экспертизу

Стало известно, когда станция «Спортивная» в Новосибирске пройдет экспертизу

12 февраля 2025, 04:07
Фото: atas.info. Станция должна пройти экспертизу
В Новосибирске назвали срок прохождения главной экспертизы станции метро «Спортивная», о чем информировала мэрия.

Станция «Спортивная» так и остается закрытой в Новосибирске. Ее обещали открыть в 2022 году, но сроки сдвигались по разным причинам. В настоящий момент ей необходимо получить заключение Главгосэкспертизы. Это может произойти уже в феврале.

Если оценка будет положительной, то начнется поиск подрядчика, который завершит все остаточные работы. В эксплуатацию станцию на левом берегу планируют ввести в текущем году. Сейчас на транспортном объекте введен режим повышенной готовности.

Ранее новосибирский губернатор рассказал о судьбе станции метро «Спортивная».

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Станция "Спортивная"#Экспертиза
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