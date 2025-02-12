Стало известно, когда станция «Спортивная» в Новосибирске пройдет экспертизу

Posted 12 февраля, 04:07
Published 12 февраля, 04:07
Modified 12 февраля, 04:09
Updated 12 февраля, 04:09
Станция «Спортивная» так и остается закрытой в Новосибирске. Ее обещали открыть в 2022 году, но сроки сдвигались по разным причинам. В настоящий момент ей необходимо получить заключение Главгосэкспертизы. Это может произойти уже в феврале.
Если оценка будет положительной, то начнется поиск подрядчика, который завершит все остаточные работы. В эксплуатацию станцию на левом берегу планируют ввести в текущем году. Сейчас на транспортном объекте введен режим повышенной готовности.
Ранее новосибирский губернатор рассказал о судьбе станции метро «Спортивная».