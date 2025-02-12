В Новосибирске депутаты приняли единогласно первый отчет мэра Кудрявцева

Новосибирск достиг рекордных показателей по доходам бюджета, ремонту дорог, вводу жилья и продемонстрировал значительные изменения в сфере содержания города, сообщил мэр Максим Кудрявцев в ходе отчета о работе городской администрации за 2024 год. Депутаты городского Совета депутатов приняли отчёт единогласно.