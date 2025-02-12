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Posted 12 февраля, 07:45

Published 12 февраля, 07:45

Modified 12 февраля, 07:47

Updated 12 февраля, 07:47

Максим Кудрявцев занял пост мэра в апреле 2024 года

В Новосибирске депутаты приняли единогласно первый отчет мэра Кудрявцева

12 февраля 2025, 07:45
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Максим Кудрявцев занял пост мэра в апреле 2024 года
Максим Кудрявцев выступил перед горсоветом с отчетом о работе за 2024 год.

Новосибирск достиг рекордных показателей по доходам бюджета, ремонту дорог, вводу жилья и продемонстрировал значительные изменения в сфере содержания города, сообщил мэр Максим Кудрявцев в ходе отчета о работе городской администрации за 2024 год. Депутаты городского Совета депутатов приняли отчёт единогласно.

«Я много лет уже слушаю отчеты мэров, такого конкретного по сути и содержанию доклада я ни разу не слышал», — заявил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.
«Хочется отметить, что в этом году мы услышали не только об успехах, но и смело сказали об отраслях, где все еще не так работает, как мы того хотим», — подчеркнул депутат Степан Сафонкин.

Мэр поблагодарил депутатов и подчеркнул важность совместной работы для улучшения всех сфер городской жизни.

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