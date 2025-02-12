В Новосибирске депутаты приняли единогласно первый отчет мэра Кудрявцева

Posted 12 февраля, 07:45
Published 12 февраля, 07:45
Modified 12 февраля, 07:47
Updated 12 февраля, 07:47
Новосибирск достиг рекордных показателей по доходам бюджета, ремонту дорог, вводу жилья и продемонстрировал значительные изменения в сфере содержания города, сообщил мэр Максим Кудрявцев в ходе отчета о работе городской администрации за 2024 год. Депутаты городского Совета депутатов приняли отчёт единогласно.
«Я много лет уже слушаю отчеты мэров, такого конкретного по сути и содержанию доклада я ни разу не слышал», — заявил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.
«Хочется отметить, что в этом году мы услышали не только об успехах, но и смело сказали об отраслях, где все еще не так работает, как мы того хотим», — подчеркнул депутат Степан Сафонкин.
Мэр поблагодарил депутатов и подчеркнул важность совместной работы для улучшения всех сфер городской жизни.