В Новосибирске изъяли автомобиль с незаконными товарами более чем на 360 кг

Posted 12 февраля, 12:40
Published 12 февраля, 12:40
Modified 12 февраля, 12:42
Updated 12 февраля, 12:42
Нелегальных торговцев поймали сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами во время рейдов. Несанкционированную торговлю продуктами питания и другими товарами пресекли в Советском и Калининском районах Новосибирска.
У нелегальных торговцев изъяли более 300 кг мяса, 15 кг меда, а также более 400 л незамерзающей жидкости. Предприниматели понесут административную ответственность за реализацию продукции в несанкционированных местах.
Специалисты предупреждают, что приобретение продуктов питания «с рук» может представлять опасность для здоровья.
Ранее стало известно, что из-за недавнего инцидента сеть магазинов «Светофор» могла прекратить работу в Новосибирске.