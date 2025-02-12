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Posted 12 февраля, 12:40

Published 12 февраля, 12:40

Modified 12 февраля, 12:42

Updated 12 февраля, 12:42

Правоохранители изъяли автомобиль с продукцией

В Новосибирске изъяли автомобиль с незаконными товарами более чем на 360 кг

12 февраля 2025, 12:40
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска. Правоохранители изъяли автомобиль с продукцией
Правоохранители пресекли незаконную торговлю в Советском и Калининском районах.

Нелегальных торговцев поймали сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами во время рейдов. Несанкционированную торговлю продуктами питания и другими товарами пресекли в Советском и Калининском районах Новосибирска.

У нелегальных торговцев изъяли более 300 кг мяса, 15 кг меда, а также более 400 л незамерзающей жидкости. Предприниматели понесут административную ответственность за реализацию продукции в несанкционированных местах.

Специалисты предупреждают, что приобретение продуктов питания «с рук» может представлять опасность для здоровья.

Ранее стало известно, что из-за недавнего инцидента сеть магазинов «Светофор» могла прекратить работу в Новосибирске.

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