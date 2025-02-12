В Новосибирске оставили за решеткой застройщика ЖК Pool House

Posted 12 февраля, 10:39
Published 12 февраля, 10:39
Modified 12 февраля, 10:41
Updated 12 февраля, 10:41
Сергей Степанов был задержан и арестован в конце прошлого года по обвинению в мошенничестве. По информации следователей, с 2010 по 2021 гг. он, будучи директором «Многопрофильная клиника», собирал деньги дольщиков для строительства дома в ЖК Pool House на улице Тополева. Объект так и не сдали. Новосибирцам был причинен ущерб на сумму в 400 млн рублей.
Степанова отправили под домашний арест. Позже выяснилось, что фактически по этому адресу он не проживает, а в связи с нарушением, его отправили в СИЗО. Адвокат был намерен обжаловать решение, но суд апелляцию отклонил. Под стражей он пробудет до 18 марта.
Ранее житель Новосибирска оказался в колонии за нападение на журналиста. Он просидит там два года.