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Posted 12 февраля, 10:39

Published 12 февраля, 10:39

Modified 12 февраля, 10:41

Updated 12 февраля, 10:41

Застройщик под стражей

В Новосибирске оставили за решеткой застройщика ЖК Pool House

12 февраля 2025, 10:39
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Застройщик под стражей
Суд Новосибирска оставил без изменений решение о заключении под стражу Сергея Степанова, о чем информирует судебный департамент.

Сергей Степанов был задержан и арестован в конце прошлого года по обвинению в мошенничестве. По информации следователей, с 2010 по 2021 гг. он, будучи директором «Многопрофильная клиника», собирал деньги дольщиков для строительства дома в ЖК Pool House на улице Тополева. Объект так и не сдали. Новосибирцам был причинен ущерб на сумму в 400 млн рублей.

Степанова отправили под домашний арест. Позже выяснилось, что фактически по этому адресу он не проживает, а в связи с нарушением, его отправили в СИЗО. Адвокат был намерен обжаловать решение, но суд апелляцию отклонил. Под стражей он пробудет до 18 марта.

Ранее житель Новосибирска оказался в колонии за нападение на журналиста. Он просидит там два года.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Апелляция#Застройщик#Мошенничество#Долгострой
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