В Новосибирске оставили за решеткой застройщика ЖК Pool House

Сергей Степанов был задержан и арестован в конце прошлого года по обвинению в мошенничестве. По информации следователей, с 2010 по 2021 гг. он, будучи директором «Многопрофильная клиника», собирал деньги дольщиков для строительства дома в ЖК Pool House на улице Тополева. Объект так и не сдали. Новосибирцам был причинен ущерб на сумму в 400 млн рублей.