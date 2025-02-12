В новосибирской больнице людей накормили супом с червями

Posted 12 февраля, 10:04
Published 12 февраля, 10:04
Modified 12 февраля, 10:06
Updated 12 февраля, 10:06
Пациентов 11 февраля накормили супом с червями. Инцидент произошел в Бердской больнице, где лечатся наркоманы. Как выяснили родители новосибирцев, узнавшие о проблеме, еду готовит хирургический пищеблок.
Сейчас там проходит внутренняя проверка: изучают состав меню, срок годности и другие детали, пишет «Бердск-Онлайн». Ранее женщина купила конфеты с личинками в одном из новосибирских магазинов. В итоге ей пришлось бороться за деньги, которые не хотели отдавать ей за испорченный продукт.
Также в регионе нашли нарушения в работе магазинов «Светофор». Там торговали просрочкой и распространились насекомые.