В новосибирской больнице людей накормили супом с червями

Сейчас там проходит внутренняя проверка: изучают состав меню, срок годности и другие детали, пишет «Бердск-Онлайн». Ранее женщина купила конфеты с личинками в одном из новосибирских магазинов. В итоге ей пришлось бороться за деньги, которые не хотели отдавать ей за испорченный продукт.