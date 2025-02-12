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Posted 12 февраля, 10:04

Published 12 февраля, 10:04

Modified 12 февраля, 10:06

Updated 12 февраля, 10:06

Пациентов накормили плохой едой

В новосибирской больнице людей накормили супом с червями

12 февраля 2025, 10:04
Фото: 1MI. Пациентов накормили плохой едой
В больнице Новосибирской области пациентов наркологии кормили супом с червями, о чем рассказали их родители.

Пациентов 11 февраля накормили супом с червями. Инцидент произошел в Бердской больнице, где лечатся наркоманы. Как выяснили родители новосибирцев, узнавшие о проблеме, еду готовит хирургический пищеблок.

Сейчас там проходит внутренняя проверка: изучают состав меню, срок годности и другие детали, пишет «Бердск-Онлайн». Ранее женщина купила конфеты с личинками в одном из новосибирских магазинов. В итоге ей пришлось бороться за деньги, которые не хотели отдавать ей за испорченный продукт.

Также в регионе нашли нарушения в работе магазинов «Светофор». Там торговали просрочкой и распространились насекомые.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пациенты#Больница#Еда#Суп
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