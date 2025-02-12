В Новосибирской области охотник-браконьер отдал полмиллиона за лося

Posted 12 февраля, 03:16
Published 12 февраля, 03:16
Modified 12 февраля, 03:18
Updated 12 февраля, 03:18
Житель Барабинска вышел на охоту в заказник «Кирзинский». Разрешения на добычу диких животных у него не было. Охотник подстрелил лося зимой прошлого года.
Данное преступление раскрыли. Мужчину обвинили в незаконной охоте и забрали у него ружье. Платить ущерб, который достиг 560 тысяч рублей, сибиряк не спешил. Тогда приставы наложили на его счета в банках арест.
Браконьер все же решил погасить задолженность. Помимо ущерба, он заплатил еще 40 тысяч за исполнительный сбор. Двое других браконьеров добыли лося и нанесли ущерб природе в размере 240 тысяч рублей.