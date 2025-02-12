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Posted 12 февраля, 03:16

Published 12 февраля, 03:16

Modified 12 февраля, 03:18

Updated 12 февраля, 03:18

Лося незаконно добыли

В Новосибирской области охотник-браконьер отдал полмиллиона за лося

12 февраля 2025, 03:16
Фото: Изображение Midjourney. Лося незаконно добыли
Новосибирский браконьер заплатил полмиллиона за добытого лося, подробности дали судебные приставы.

Житель Барабинска вышел на охоту в заказник «Кирзинский». Разрешения на добычу диких животных у него не было. Охотник подстрелил лося зимой прошлого года.

Данное преступление раскрыли. Мужчину обвинили в незаконной охоте и забрали у него ружье. Платить ущерб, который достиг 560 тысяч рублей, сибиряк не спешил. Тогда приставы наложили на его счета в банках арест.

Браконьер все же решил погасить задолженность. Помимо ущерба, он заплатил еще 40 тысяч за исполнительный сбор. Двое других браконьеров добыли лося и нанесли ущерб природе в размере 240 тысяч рублей.

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