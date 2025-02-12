В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

Posted 12 февраля, 05:54
Published 12 февраля, 05:54
Modified 12 февраля, 05:56
Updated 12 февраля, 05:56
На шестой недели текущего года фиксируетсягрипп разными вирусами, включая ОРВИ и грипп. Причем все штаммы являются вакцинными.
Тем временем новосибирские школы начали закрывать на карантин. Дело в том, что свыше 150 детей заболели ОРВИ.
Чтобы предотвратить инфицирование вирусом, работники Роспотребнадзора напомнили о важности выполнения определённых правил. В частности, следует регулярно мыть руки и использовать антисептики для их обработки.
Кроме того, не стоит касаться лица руками, которые могут быть загрязнены. Важно также проветривать помещения как в домашних условиях, так и на рабочем месте, открывая окна.