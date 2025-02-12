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Posted 12 февраля, 05:54

Published 12 февраля, 05:54

Modified 12 февраля, 05:56

Updated 12 февраля, 05:56

Жители болеют

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

12 февраля 2025, 05:54
Фото: 1MI. Жители болеют
В Новосибирской области отмечен рост заболевших ОРВИ, о чем сообщили в Роспотребнадзоре.

На шестой недели текущего года фиксируетсягрипп разными вирусами, включая ОРВИ и грипп. Причем все штаммы являются вакцинными.

Тем временем новосибирские школы начали закрывать на карантин. Дело в том, что свыше 150 детей заболели ОРВИ.

Чтобы предотвратить инфицирование вирусом, работники Роспотребнадзора напомнили о важности выполнения определённых правил. В частности, следует регулярно мыть руки и использовать антисептики для их обработки.

Кроме того, не стоит касаться лица руками, которые могут быть загрязнены. Важно также проветривать помещения как в домашних условиях, так и на рабочем месте, открывая окна.

Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Роспотребнадзор#Вирус
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