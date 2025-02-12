В Новосибирской области живодер выбросил собаку с балкона

Posted 12 февраля, 07:11
Published 12 февраля, 07:11
Modified 12 февраля, 07:13
Updated 12 февраля, 07:13
Информация о действиях живодера распространилась 12 февраля. Все новосибирский паблики забили тревогу: мужчина выбросил с балкона собаку. Произошло это в Бердске. Животное летело с третьего этажа. Как сейчас себя чувствует пес, неизвестно.
Жители Новосибирской области возмутились данными действиями. Они напомнили, что за жестокое обращение с животными грозит уголовная ответственность.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал навести порядок с собаками в Новосибирске. Сейчас эта тема весьма остро отражается в обществе, так как уличные псы загрызли насмерть женщину.