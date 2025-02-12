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Posted 12 февраля, 07:11

Published 12 февраля, 07:11

Modified 12 февраля, 07:13

Updated 12 февраля, 07:13

Собака выпала из окна

В Новосибирской области живодер выбросил собаку с балкона

12 февраля 2025, 07:11
Фото: Изображение Midjourney. Собака выпала из окна
В Новосибирской области заметили действия живодера, который издевался над собакой, о чем рассказали очевидцы.

Информация о действиях живодера распространилась 12 февраля. Все новосибирский паблики забили тревогу: мужчина выбросил с балкона собаку. Произошло это в Бердске. Животное летело с третьего этажа. Как сейчас себя чувствует пес, неизвестно.

Жители Новосибирской области возмутились данными действиями. Они напомнили, что за жестокое обращение с животными грозит уголовная ответственность.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал навести порядок с собаками в Новосибирске. Сейчас эта тема весьма остро отражается в обществе, так как уличные псы загрызли насмерть женщину.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Собака#Живодеры
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