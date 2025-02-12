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Posted 12 февраля, 11:17

Published 12 февраля, 11:17

Modified 12 февраля, 11:21

Updated 12 февраля, 11:21

В Омске при поддержке ГК «Титан» состоится Сибирский слет химиков

В Омске при поддержке ГК «Титан» состоится Сибирский слет химиков

12 февраля 2025, 11:17
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
В Омске пройдёт Сибирский слёт химиков (16+). Мероприятие организуют правительство Омской области, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Российский союз химиков (РСХ). Слёт состоится с 24 по 26 марта 2025 года при поддержке ГК «Титан».

На слёте встретятся признанные эксперты химической отрасли и начинающие специалисты. В числе участников будут представители государственных органов, а также эксперты из России и других стран.

Главным событием Сибирского слёта химиков станет V Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности. В рамках слёта предусмотрены тематические сессии, экскурсии на промышленные предприятия и деловые встречи. Об этом сообщает gorod55.ru.

Эксперты обсудят ключевые вопросы, связанные с инновационными технологиями, решением задач нацпроектов и импортозамещением в химической индустрии. Особое внимание будет уделено интеграции химических предприятий в экономику регионов РФ.

В текущих экономических условиях достижение технологического суверенитета приобретает особо важное значение для обеспечения устойчивого развития и безопасности государства. Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент РСХ, председатель совета директоров ГК «Титан», подчеркнул особую роль химической промышленности в этом процессе. Химпром служит основой для развития сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики и производства потребительских товаров.

Сутягинский также отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться на укреплении взаимодействия между бизнес-сообществом, образовательными учреждениями и государственными органами. На предстоящем Сибирском слёте химиков будут представлены примеры такого продуктивного сотрудничества и решения по обеспечению кадровыми ресурсами российского промышленного сектора.

Слёт может стать важной платформой для обмена опытом. Участники смогут наладить новые деловые контакты и объединить усилия для поиска эффективных решений по дальнейшему развитию химической промышленности России, заключил Михаил Сутягинский.

#Общество
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