В Омске при поддержке ГК «Титан» состоится Сибирский слет химиков

Сутягинский также отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться на укреплении взаимодействия между бизнес-сообществом, образовательными учреждениями и государственными органами. На предстоящем Сибирском слёте химиков будут представлены примеры такого продуктивного сотрудничества и решения по обеспечению кадровыми ресурсами российского промышленного сектора.