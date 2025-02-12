Жителя Новосибирска оказался в колонии за нападение на журналиста

Мужчина неоднократно требовал остановить запись, затем начал наносить удары по видеокамеры и грозился ужарить телеоператора. Этими действиями был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. В итоге суд ему вынес приговор: два года колонии строгого режима.