Жителя Новосибирска оказался в колонии за нападение на журналиста

Posted 12 февраля, 05:45
Published 12 февраля, 05:45
Modified 12 февраля, 05:47
Updated 12 февраля, 05:47
В Новосибирске наказали мужчину, который обвинялся в воспрепятствовании законной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Суд установил, что весной 2024 года подсудимый был на пескобазе. Там же находились журналисты, которые проводили съемку.
Мужчина неоднократно требовал остановить запись, затем начал наносить удары по видеокамеры и грозился ужарить телеоператора. Этими действиями был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. В итоге суд ему вынес приговор: два года колонии строгого режима.
Ранее самолет до Новосибирска чуть не потерпел авиакатастрофу. Экипажу угрожало столкновение в воздухе.