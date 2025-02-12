Жителям Новосибирска пересчитали плату за отопление после коммунальной аварии

Posted 12 февраля, 02:26
Published 12 февраля, 02:26
Modified 12 февраля, 02:28
Updated 12 февраля, 02:28
В конце декабря 2024 года у жителей Ленинского района отключили отопление. Связано это было с коммунальной аварией.
В домах ряда улиц, в том числе Ватутина, Блюхера и пр. Карла Маркса не было тепла и горячей воды продолжительное время. Допустимые сроки отключений оказались нарушены.
Тогда прокуратура начала проверку, по итогам которой внесла представление начальнику ресурсоснабжающей организации. В результате, жителям Новосибирска пересчитали плату за отопление. Более чем 2 тыс. горожанам вернется 200 тысяч рублей в общей сумме.
Ранее сибирякам рассказали об изменении правил оплаты за отопление.