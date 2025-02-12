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Posted 12 февраля, 02:26

Published 12 февраля, 02:26

Modified 12 февраля, 02:28

Updated 12 февраля, 02:28

Деньги вернут

Жителям Новосибирска пересчитали плату за отопление после коммунальной аварии

12 февраля 2025, 02:26
Фото: 1MI. Деньги вернут
В Новосибирске пересчитали плату за отключенное отопление во время коммунального ЧП, о чем проинформировала прокуратура.

В конце декабря 2024 года у жителей Ленинского района отключили отопление. Связано это было с коммунальной аварией.

В домах ряда улиц, в том числе Ватутина, Блюхера и пр. Карла Маркса не было тепла и горячей воды продолжительное время. Допустимые сроки отключений оказались нарушены.

Тогда прокуратура начала проверку, по итогам которой внесла представление начальнику ресурсоснабжающей организации. В результате, жителям Новосибирска пересчитали плату за отопление. Более чем 2 тыс. горожанам вернется 200 тысяч рублей в общей сумме.

Ранее сибирякам рассказали об изменении правил оплаты за отопление.

Жители Новосибирска переплатили за отопление миллионы — как вернуть деньги назад
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#ЖКХ#Перерасчет
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