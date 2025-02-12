Жителям Новосибирска пересчитали плату за отопление после коммунальной аварии

Тогда прокуратура начала проверку, по итогам которой внесла представление начальнику ресурсоснабжающей организации. В результате, жителям Новосибирска пересчитали плату за отопление. Более чем 2 тыс. горожанам вернется 200 тысяч рублей в общей сумме.