atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 02:18

Published 13 февраля, 02:18

Modified 13 февраля, 02:20

Updated 13 февраля, 02:20

Свалка есть под Новосибирском

Бастрыкин потребовал проверить свалку с останками скота под Новосибирском

13 февраля 2025, 02:18
Фото: 1MI. Свалка есть под Новосибирском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту организации незаконной свалки с останками крупного рогатого скота в селе Лозовское Новосибирской области, сообщили в ведомстве.

Объект, расположенный вблизи жилых домов, стал источником постоянных жалоб местных жителей из-за токсичного запаха, усиливающегося при повышении температуры. Свалка содержит полуразложившиеся останки животных, шкуры и шерсть, занимая площадь. Администрация сельсовета игнорировала обращения граждан, что подтвердил Информационный центр СКР: «Меры к устранению нарушений не принимались». Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления СК предоставить доклад о ходе процессуальной проверки по статье о нарушениях природоохранного законодательства.

Это не первый случай в Лозовском: в 2022 году прокуратура уже добилась через суд ликвидации аналогичной свалки, с которой вывезли 15 тыс. тонн отходов. Однако проблема носит системный характер: Новосибирская область занимает 2-е место в Сибири по числу нелегальных свалок (306 объектов в 2023 году). Регион также лидирует по приросту новых свалок, уступая только Тыве. Ранее в 2024 году по требованию прокуратуры в области ликвидированы свалки в Северном сельсовете и Куйбышеве, а мэрия Новосибирска через суд обязана очистить участок в Тулинском сельсовете.

Свалка создает угрозу загрязнения почв и грунтовых вод, что особенно критично для сельскохозяйственных районов. Тем временем замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц.

Бастрыкин проверит дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин потребовал навести порядок с собаками в НовосибирскеБастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школеБастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в новосибирской школе
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мусор#Свалка#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика