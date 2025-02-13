Бастрыкин потребовал проверить свалку с останками скота под Новосибирском

Posted 13 февраля, 02:18
Published 13 февраля, 02:18
Modified 13 февраля, 02:20
Updated 13 февраля, 02:20
Объект, расположенный вблизи жилых домов, стал источником постоянных жалоб местных жителей из-за токсичного запаха, усиливающегося при повышении температуры. Свалка содержит полуразложившиеся останки животных, шкуры и шерсть, занимая площадь. Администрация сельсовета игнорировала обращения граждан, что подтвердил Информационный центр СКР: «Меры к устранению нарушений не принимались». Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления СК предоставить доклад о ходе процессуальной проверки по статье о нарушениях природоохранного законодательства.
Это не первый случай в Лозовском: в 2022 году прокуратура уже добилась через суд ликвидации аналогичной свалки, с которой вывезли 15 тыс. тонн отходов. Однако проблема носит системный характер: Новосибирская область занимает 2-е место в Сибири по числу нелегальных свалок (306 объектов в 2023 году). Регион также лидирует по приросту новых свалок, уступая только Тыве. Ранее в 2024 году по требованию прокуратуры в области ликвидированы свалки в Северном сельсовете и Куйбышеве, а мэрия Новосибирска через суд обязана очистить участок в Тулинском сельсовете.
Свалка создает угрозу загрязнения почв и грунтовых вод, что особенно критично для сельскохозяйственных районов. Тем временем замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц.