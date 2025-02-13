Бастрыкин потребовал проверить свалку с останками скота под Новосибирском

Это не первый случай в Лозовском: в 2022 году прокуратура уже добилась через суд ликвидации аналогичной свалки, с которой вывезли 15 тыс. тонн отходов. Однако проблема носит системный характер: Новосибирская область занимает 2-е место в Сибири по числу нелегальных свалок (306 объектов в 2023 году). Регион также лидирует по приросту новых свалок, уступая только Тыве. Ранее в 2024 году по требованию прокуратуры в области ликвидированы свалки в Северном сельсовете и Куйбышеве, а мэрия Новосибирска через суд обязана очистить участок в Тулинском сельсовете.