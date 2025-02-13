Доллар рухнул: что происходит на валютном рынке на самом деле

Posted 13 февраля, 15:45
Published 13 февраля, 15:45
Modified 13 февраля, 15:47
Updated 13 февраля, 15:47
Как сообщают аналитики РБК, инвесторы дали позитивные прогнозы после проведения переговоров Путина и Трампа 12 февраля. После телефонного звонка двух лидеров, капитализация крупнейших российских компаний выросла в среднем более чем на 2 миллиарда долларов. Однако «эйфория» на рынке может быть недолгой, уверены некоторые эксперты.
«Рынок делает ставку хотя бы на частичную отмену санкций, однако пока эти ожидания ничем не подкреплены,» — высказался эксперт МГУ Олег Буклемишев в разговоре с ТАСС.
Главной причиной укрепления рубля эксперты называют установление профицита валютного баланса: для его достижения необходимо, чтобы количество зарубежной валюты на рынке превысило ее отток.
По состоянию на 10.33 мск 13 февраля на международном рынке Forex доллар резко упал ниже 90 рублей. Сейчас по официальному курсу ЦБ 1 доллар составляет 94 рубля.
Сейчас в Новосибирске коммерческие банки предлагают приобрести иностранную валюту от 95 до 101 рублей. Ранее этот диапазон колебался в пределах от 97 до 104 рублей.