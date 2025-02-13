Доллар рухнул: что происходит на валютном рынке на самом деле

Как сообщают аналитики РБК, инвесторы дали позитивные прогнозы после проведения переговоров Путина и Трампа 12 февраля. После телефонного звонка двух лидеров, капитализация крупнейших российских компаний выросла в среднем более чем на 2 миллиарда долларов. Однако «эйфория» на рынке может быть недолгой, уверены некоторые эксперты.