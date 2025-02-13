«Домклик»: По итогам января доля ипотечного жилья в новостройках превысила 70%

Аналитики составили рейтинг регионов по доле приобретаемого в ипотеку жилья в первичном секторе. В него вошли следующие субъекты: Приморский край (83 процента), Ростовская область (79 процентов), Свердловская область (79 процентов), Москва (77 процентов), Тюменская область (75 процентов), Санкт-Петербург (72 процента). Кроме этого, в число регионов — лидеров вошли: Московская область, республики Башкортостан и Татарстан, а также Краснодарский край. В этих субъектах доля приобретаемой в ипотеку первички составляет от 61 до 65 процентов. В среднем по стране этот показатель в январе достиг 71 процента.