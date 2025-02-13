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Posted 13 февраля, 15:54

Published 13 февраля, 15:54

Modified 13 февраля, 15:54

Updated 13 февраля, 15:54

«Домклик»: По итогам января доля ипотечного жилья в новостройках превысила 70%

«Домклик»: По итогам января доля ипотечного жилья в новостройках превысила 70%

13 февраля 2025, 15:54
Фото: 1MI.
Аналитики «Домклик» рассказали о ключевых тенденциях на рынке ипотеки за период с декабря 2024-го по январь 2025 года. В России доля первичного рынка в общем объеме выданных ипотечных кредитов достигла 70 процентов от всех ипотечных сделок, что является рекордом.

При анализе изменений в распределении ипотек, предоставленных Сбером на рынках новостроек, готового жилья и ИЖС, эксперты учитывали не количество выданных за месяц кредитов на покупку жилья, а общий объем средств ипотечного кредитования, включая последующие выдачи (транши), пишет vostokmedia.com.

В десятку лидеров по объему ипотечного кредитования на конец 2024 года вошли следующие регионы: Приморский и Краснодарский края, республики Башкортостан и Татарстан, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, а также Ростовская, Свердловская и Тюменская области.

По всей России в общем объеме выданных ипотечных кредитов с большим отрывом лидирует первичный рынок. В декабре прошлого года доля этого сегмента увеличилась на девять процентов, достигнув рекорда — 70 процентов. В первый месяц текущего года этот сегмент удерживал свои позиции, составив почти 71 процент от общего объема ипотечного жилья.

Аналитики составили рейтинг регионов по доле приобретаемого в ипотеку жилья в первичном секторе. В него вошли следующие субъекты: Приморский край (83 процента), Ростовская область (79 процентов), Свердловская область (79 процентов), Москва (77 процентов), Тюменская область (75 процентов), Санкт-Петербург (72 процента). Кроме этого, в число регионов — лидеров вошли: Московская область, республики Башкортостан и Татарстан, а также Краснодарский край. В этих субъектах доля приобретаемой в ипотеку первички составляет от 61 до 65 процентов. В среднем по стране этот показатель в январе достиг 71 процента.

Аналитики «Домклик» считают, что рост объема выдач ипотеки на покупку жилья в строящихся домах обусловлен поддержкой государства. В частности, доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач на первичном рынке в декабре 2024 года составила 74 процента, в январе 2025 года — 79 процентов. Во втором полугодии 2024 года эта программа приобрела широкую популярность, что было обусловлено массовой отменой льготной ипотеки под 8 процентов.

Доля «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в секторе новостроек в декабре 2024 года составила 11 процентов, в январе 2025 года — 8 процентов. В субъектах, на которые распространяется эта программа, на долю строящегося жилья в первый месяц текущего года пришлось свыше 85% всех сделок по ипотеке. Данная программа действует в Республике Хакасия, Архангельской и Читинской областях.

Противоположная тенденция наблюдается на рынке вторичного жилья. Объемы ипотечных выдач сокращаются. В период с декабря 2024-го по январь 2025 года доля таких сделок в среднем по России составила примерно 22 — 23 процента. Значительная доля сделок во вторичном сегменте зафиксирована в субъектах, где почти не строится новое жилье: Чечне, Карачаево-Черкесии, Амурской и Томской областях. Доля вторичного рынка в общем объеме выдач в этих регионах достигает 40 процентов.

Исследование показало, что в целом активность спроса на рынке ипотечного жилья снижается. В декабре прошлого года количество выданных ипотечных кредитов в стране уменьшилось на 12 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в декабре Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму более 150 млрд рублей.

По мнению аналитиков, многие желающие приобрести готовое жилье постарались сделать это до ожидаемого повышения процентных ставок. Одновременно с этим специалисты зафиксировали снижение спроса на вторичном рынке жилья и снижение объема выдач кредитов на строительство частных домов. Объем выдач ипотечных кредитов на строящееся жилье остался практически на том же уровне.

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