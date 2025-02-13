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Posted 13 февраля, 12:18

Published 13 февраля, 12:18

Modified 13 февраля, 12:20

Updated 13 февраля, 12:20

Движение временно ограничено

Движение по Ордынской трассе в Новосибирской области временно ограничено

13 февраля 2025, 12:18
Фото: 1MI. Движение временно ограничено
Управление ввело временные ограничения на загородных трассах в связи с погодными условиями.

Ограничения введены на участке К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в связи с ухудшением видимости до 50 м из-за снежной метели. Проезд будет ограничен 13 февраля в промежуток с 19.00 до 21.00.

ТУАД напоминает, что ограничения вводятся в соответствии с ФЗ и региональным законом для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в Новосибирске наказали виновных в плохой расчистке дорог. Гололедица неоднократно становилась причиной ДТП на загородных трассах Новосибирской области.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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