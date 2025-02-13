Движение по Ордынской трассе в Новосибирской области временно ограничено

Posted 13 февраля, 12:18
Published 13 февраля, 12:18
Modified 13 февраля, 12:20
Updated 13 февраля, 12:20
Ограничения введены на участке К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в связи с ухудшением видимости до 50 м из-за снежной метели. Проезд будет ограничен 13 февраля в промежуток с 19.00 до 21.00.
ТУАД напоминает, что ограничения вводятся в соответствии с ФЗ и региональным законом для обеспечения безопасности дорожного движения.
Ранее в Новосибирске наказали виновных в плохой расчистке дорог. Гололедица неоднократно становилась причиной ДТП на загородных трассах Новосибирской области.