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Posted 13 февраля, 06:54

Published 13 февраля, 06:54

Modified 13 февраля, 06:56

Updated 13 февраля, 06:56

Самолет вернулся

Экстренное прерывание взлета самолета рейса Новосибирск–Сочи: детали инцидента

13 февраля 2025, 06:54
Фото: atas.info. Самолет вернулся

Самолет из Новосибирска до Сочи резко развернули

Из Новосибирска не смог вылететь самолет до Сочи, о чем рассказали пассажиры.

13 февраля рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Сочи был экстренно прерван на взлётной полосе аэропорта Толмачёво. Согласно сообщениям пассажиров, самолёт Boeing 737-800 уже начал разгон, но резко затормозил и вернулся на стоянку из-за технической неисправности.

Рейс должен был отправиться в 13:35 по местному времени, пишет Горсайт. Пассажиры отметили, что самолёт достиг высокой скорости на полосе, после чего произошло экстренное торможение. Экипаж сообщил о необходимости проверки технического состояния судна, оценив задержку в 2 часа.

Онлайн-табло аэропорта Толмачёво отображает статус «идёт посадка», однако подтверждённой информации о возобновлении рейса нет. Ранее 13 февраля из-за шторма в Новосибирске были задержаны 7 авиарейсов.

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