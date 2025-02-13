Экстренное прерывание взлета самолета рейса Новосибирск–Сочи: детали инцидента

Рейс должен был отправиться в 13:35 по местному времени, пишет Горсайт. Пассажиры отметили, что самолёт достиг высокой скорости на полосе, после чего произошло экстренное торможение. Экипаж сообщил о необходимости проверки технического состояния судна, оценив задержку в 2 часа.