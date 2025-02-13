Экстренное прерывание взлета самолета рейса Новосибирск–Сочи: детали инцидента

Posted 13 февраля, 06:54
Published 13 февраля, 06:54
Modified 13 февраля, 06:56
Updated 13 февраля, 06:56
13 февраля рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Сочи был экстренно прерван на взлётной полосе аэропорта Толмачёво. Согласно сообщениям пассажиров, самолёт Boeing 737-800 уже начал разгон, но резко затормозил и вернулся на стоянку из-за технической неисправности.
Рейс должен был отправиться в 13:35 по местному времени, пишет Горсайт. Пассажиры отметили, что самолёт достиг высокой скорости на полосе, после чего произошло экстренное торможение. Экипаж сообщил о необходимости проверки технического состояния судна, оценив задержку в 2 часа.
Онлайн-табло аэропорта Толмачёво отображает статус «идёт посадка», однако подтверждённой информации о возобновлении рейса нет. Ранее 13 февраля из-за шторма в Новосибирске были задержаны 7 авиарейсов.