Город-миллионник без метро, но с уютом: чем Омск лучше Новосибирска

Такси — отдельный плюс. Оно здесь дешевле, чем в Новосибирске. Из спального района до центра можно доехать за 100-200 рублей, тогда как в Новосибирске можно отдать 600-800, а в час пик или снегопад даже свыше 1 000 рублей. А ещё меня поразила скорость передвижения: доехать с одного конца города на другой можно менее чем за 40 минут! В Новосибирске за это время можно разве что проехать центр и пересесть на другой автобус. Дело в том, что в Омске гораздо меньше пробок, хотя горожане раньше и жаловались на крупные заторы из-за реконструкции Ленинградского моста.