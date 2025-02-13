Город-миллионник без метро, но с уютом: чем Омск лучше Новосибирска

Posted 13 февраля, 10:42
Published 13 февраля, 10:42
Modified 13 февраля, 12:14
Updated 13 февраля, 12:14
В материале отражено субъективное мнение автора, которое не претендует на объективность.
В феврале мне на несколько дней посчастливилось побывать в Омске. И, как человек из соседнего Новосибирска, я невольно начала сравнивать два города. Где лучше? Давайте разберёмся.
Когда я только вышла с вокзала на улицы Омска, первое, что бросилось в глаза — реклама. Её здесь много, и она повсюду: баннеры, вывески, растяжки. Такое чувство, что местные рекламщики решили не оставлять ни одного свободного клочка пространства. К тому же, реклама эта самая вырвиглазная, будто из 90-х. Яркий желтый баннер с фиолетовыми буквами, нагруженный png-картинками или изображение девушки из сервиса со стоковыми фото и надпись в цветах радуги — это что-то обыденное для Омска. В Новосибирске ситуация не идеальная, но там всё-таки чуть спокойнее в этом плане.
Зато мусора в Омске меньше. Я ожидала увидеть привычную картину — кучи пакетов на остановках, окурки на каждом шагу, что нередко встречается на улицах Новосибирска, но нет. Город действительно чище. Каждая остановка, каждый торговый или бизнес-центр оборудован урнами. Возможно, влияет и то, что численность Омска значительно меньше — 1,1 млн человек в сравнении с 1,6 млн в Новосибирске.
А вот освещение в Омске реально хромает. Вечером на улицах вдали от центра мрачно на некоторых участках светильников и вовсе нет. Центр также не кажется сильно ярким — фонари достаточно тусклые. Лишь самая проходимая улица Ленина достаточна оснащена освещением — не только фонарями, но и различными гирляндами. Несмотря на многочисленные жалобы на «темные зоны» в Новосибирске, там ситуация, кажется, лучше, особенно в центре города.
Так что первое впечатление от Омска, если не сразу не попасть в сердце города, весьма неоднозначно: большое количество визуального шума и мрак, зато чистые тротуары.
Омск — город-миллионник, и несмотря на это, здесь нет метро! Вернее, местные шутят, что по сути оно имеется, вот только не действует. Строительство первой станции метро здесь началось в 1990-х годах, и с того момента успели сделать лишь одну станцию «Библиотека имени Пушкина». В 2018 году развитие метрополитена заморозили, и сейчас станцию используют как подземный переход, а дальнейшее строительство не планируется. Для жителя Новосибирска, приученного к подземке, это, конечно, минус.
Зато в Омске в несколько раз лучше развит общественный наземный транспорт. Я даже удивилась, что он здесь оказался лучше, чем у нас. Автобусы здесь гораздо новее, чище и теплее. Всех кондукторов давно заменили валидаторы, так что никто не носится по салону с криками «за проезд передаем», расталкивая пассажиров. Да и расталкивать здесь некого. Транспорт ходит регулярно, поэтому в нем не образуется давки, и многим удается ехать сидя.
Такси — отдельный плюс. Оно здесь дешевле, чем в Новосибирске. Из спального района до центра можно доехать за 100-200 рублей, тогда как в Новосибирске можно отдать 600-800, а в час пик или снегопад даже свыше 1 000 рублей. А ещё меня поразила скорость передвижения: доехать с одного конца города на другой можно менее чем за 40 минут! В Новосибирске за это время можно разве что проехать центр и пересесть на другой автобус. Дело в том, что в Омске гораздо меньше пробок, хотя горожане раньше и жаловались на крупные заторы из-за реконструкции Ленинградского моста.
Сложно оценить состояние дорог зимой, но могу сказать, что в Омске было очень скользко. Насчёт ям судить не берусь, но явных «убитых» участков я не заметила. В Новосибирске с дорогами порой беда, особенно весной.
В Омске сохранилась историческая застройка, чего в Новосибирске почти нет. Это приятно — гуляешь по городу, и кажется, будто он сохранил частичку прошлого. Здания приятно рассматривать, что делает променад по улицам более интересным. Но есть нюанс: на окраинах старые дома не реставрируют, и они выглядят довольно грустно, что можно наблюдать и в Новосибирске.
А ещё Омск ярче. Здесь много цветных домов, что приятно радует глаз. В Новосибирске преобладает серость — как в исторической конструктивистской архитектуре, так и в жилых панельках. В этом плане Омск гораздо более позитивный и не позволяет затосковать.
Правда, не всегда это играет на пользу. Чем ближе к центру, тем приличнее выглядят дома — будь то историческая или жилая застройка. Однако в некоторых районах эта яркость чрезмерная — многие застройщики переусердствуют с цветами и формами, из-за чего они выглядят аляписто и несуразно, что усиливает пестрая реклама, о которой я написала ранее.
С развлечениями и проведением досуга в Омске всё хорошо. В центре города много музеев, можно даже взять экскурсию, но у меня на это не было времени. Прогулки здесь действительно интересные, особенно если любите архитектуру и неспешное изучение города.
Особенно интересно гулять по улице Ленина — смотришь на исторические здания, делаешь фотографии с арт-объектами, заходишь в местные магазинчики. При этом в Омске гораздо больше деревьев, кустарников. И хотя мое знакомство с городом пришлось на зиму, визуально можно оценить, что город гораздо более зеленый, нежели Новосибирск. В общем в Омске, получаешь удовольствие от простой, но интересной прогулки.
А вот с едой всё сложнее. В Новосибирске на каждом углу — ресторан или кафе, а в Омске выбор ограничен. Обилием заведений общепита славится только улица Ленина, на которой расположено большое количество баров и несколько ресторанов. Но на других улицах придётся либо заранее искать заведение в онлайн-картах, либо мириться с тем, что выбор минимален.
Конечно, везде есть свои плюсы и минусы. Омск уютнее, тише, в нем есть красивые дома и больше «воздуха», природы. Новосибирск — более урбанистичный, развитый, с метро и большей инфраструктурой. Кроме того, несмотря на слабое городское управление в последние десятилетия, в Новосибирске лучше знакомы с современными методами благоустройства.
Проблемы у нас схожие. Жить бы я, наверное, всё-таки осталась в Новосибирске — здесь больше возможностей для карьерного роста. Но съездить в Омск было интересно, и этот город мне кажется более привлекательным для туристов.