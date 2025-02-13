Клиенты «Светофора» смогли отстоять подмосковный магазин

Posted 13 февраля, 06:55
Published 13 февраля, 06:55
Modified 13 февраля, 06:55
Updated 13 февраля, 06:55
Сообщения о проверках «Светофора» стали появляться с января этого года. Инициированные депутатом ГД России Сергеем Лисовским проверки вызвали возмущение со стороны клиентов сети по всей стране. Покупатели начали объединяться в сообщества в Telegram и «ВКонтакте». Был проведен ряд спонтанных акций в поддержку магазинов. Об этом сообщают «Новые известия».
Например, 12 февраля в Сергиевом Посаде (Подмосковье) состоялась акция, которую покупатели провели у закрытого магазина «Светофор». Согласно заявлению одной из местных жительниц Валентины Костроминой, для горожан с небольшим доходом и пенсионеров «Светофор» стал единственной возможностью приобретать недорогие продукты питания. Граждане готовы выступать в поддержку магазинов, так как уверены, что постоянные проверки организованы конкурентами ретейлера. Клиенты сети убеждены, что именно благодаря «спартанской» обстановке в торговых залах ретейлеру удается сохранить цены на невысоком уровне. На этот раз покупатели смогли отстоять магазин, и с 13 февраля в Сергиевом Посаде вновь заработал «Светофор».
На данный момент клиенты сети во Владимирской, Ивановской, Тверской, Рязанской и других областях занимаются подготовкой обращения к сенаторам Совфеда России. В документе содержится просьба о защите права покупателей на доступ к недорогим продуктам. Авторы обращения настаивают на проведении проверки действий регулирующих ведомств в отношении «Светофора».
Поставщики также выступают в поддержку популярной торговой сети. По информации «Новых известий», ряд поставщиков сообщает о необходимости вливаний на сумму от миллиона рублей и более для старта поставок к другим ретейлерам. При работе же с сетью «Светофор» подобная практика не применяется. Также поставщики отмечают, что только данная сеть активно сотрудничает с небольшими отечественными компаниями.
Эксперты розничного рынка полагают, что столь жесткая политика проверяющих ведомств может стать причиной закрытия сотен малых компаний, для которых «Светофор» является ключевым или даже единственным заказчиком.
Известно, что группа поставщиков готовит открытое письмо на имя российского премьера Михаила Мишустина. Компании просят разобраться в ситуации и направить запросы в проверяющие госорганы.
Один из представителей «Светофора», пожелавший сохранить инкогнито, отметил, что в результате проверок Роспотребнадзора ни один магазин сети не закрыли насовсем. В компании отметили, что отсутствие публичных комментариев соответствует позиции «Меньше слов — больше дела». В то же время в «Светофоре» заявили о готовности к диалогу с регулирующими органами и журналистами.