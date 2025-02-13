Клиенты «Светофора» смогли отстоять подмосковный магазин

Например, 12 февраля в Сергиевом Посаде (Подмосковье) состоялась акция, которую покупатели провели у закрытого магазина «Светофор». Согласно заявлению одной из местных жительниц Валентины Костроминой, для горожан с небольшим доходом и пенсионеров «Светофор» стал единственной возможностью приобретать недорогие продукты питания. Граждане готовы выступать в поддержку магазинов, так как уверены, что постоянные проверки организованы конкурентами ретейлера. Клиенты сети убеждены, что именно благодаря «спартанской» обстановке в торговых залах ретейлеру удается сохранить цены на невысоком уровне. На этот раз покупатели смогли отстоять магазин, и с 13 февраля в Сергиевом Посаде вновь заработал «Светофор».