Компания-монополист захватывает рынок рекламы в Новосибирске

Posted 13 февраля, 13:02
Published 13 февраля, 13:02
Modified 13 февраля, 13:04
Updated 13 февраля, 13:04
Как сообщает «info.pro», по оценкам 2024 года крупнейшими рекламными компаниями стали «Дизайнмастер», занимающий 52,6% регионального рынка, «RUSS» с долей в 22,3% и «РИМ-С» — 22,1%. При этом 78% рынка рекламы в Новосибирске фактически подконтрольны Russ.
Летом 2024 года стало известно о том, что группа Russ выкупила крупнейшего новосибирского оператора «Транспортная реклама». В ноябре компании Russ и «Дизайнмастер» объявили себя партнерами.
Аналитики «Контур Фокус» сообщают о том, что с ноября 2024 около 7% акций ООО «Рекламные технологии» принадлежат ООО «Русс Аутдор».
Эксперт Владимир Томко заявил, что компания-монополист не оказывает значительно влияния на рынок. Вместе с тем, Томко заявляет, что в индустрии могут возрасти цены на размещение рекламных объявлений.
При этом негативных последствий для малого бизнеса, не имеющего средств для размещения рекламы в городской среде, эксперты не прогнозируют, заявляя о том, что для продвижения существуют современные возможности диджитализации.