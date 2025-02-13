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Posted 13 февраля, 13:02

Published 13 февраля, 13:02

Modified 13 февраля, 13:04

Updated 13 февраля, 13:04

Рынок рекламы в Новосибирске захватывает компания-монополист

Компания-монополист захватывает рынок рекламы в Новосибирске

13 февраля 2025, 13:02
Фото: 1MI. Рынок рекламы в Новосибирске захватывает компания-монополист
Wildberries Russ контролирует почти 80% новосибирского рынка рекламы по подсчетам аналитиков.

Как сообщает «info.pro», по оценкам 2024 года крупнейшими рекламными компаниями стали «Дизайнмастер», занимающий 52,6% регионального рынка, «RUSS» с долей в 22,3% и «РИМ-С» — 22,1%. При этом 78% рынка рекламы в Новосибирске фактически подконтрольны Russ.

Летом 2024 года стало известно о том, что группа Russ выкупила крупнейшего новосибирского оператора «Транспортная реклама». В ноябре компании Russ и «Дизайнмастер» объявили себя партнерами.

Аналитики «Контур Фокус» сообщают о том, что с ноября 2024 около 7% акций ООО «Рекламные технологии» принадлежат ООО «Русс Аутдор».

Эксперт Владимир Томко заявил, что компания-монополист не оказывает значительно влияния на рынок. Вместе с тем, Томко заявляет, что в индустрии могут возрасти цены на размещение рекламных объявлений.

При этом негативных последствий для малого бизнеса, не имеющего средств для размещения рекламы в городской среде, эксперты не прогнозируют, заявляя о том, что для продвижения существуют современные возможности диджитализации.

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