Красивое русское имя для мальчика стремительно набирает популярность в Новосибирске

Posted 13 февраля, 16:38
Published 13 февраля, 16:38
Modified 13 февраля, 16:40
Updated 13 февраля, 16:40
По данным ЗАГСа, среди самых популярных имен, которые давали детям в Новосибирской области, оказалось красивое мужское имя Александр.
Согласно старославянской версии происхождения, имя связано со словом «слава» и означает «тот, кто прославлен» или «тот, кто славен».
Мальчики с именем Саша с юного возраста отличаются уверенностью, любопытством, сильными волевыми качествами, острым чувством справедливости. А также Александр обладает творческой натурой, независимостью и лидерскими качествами. Нередко Александр становится преданным другом и надежным партнером.
Вместе с тем, стоит отметить, что способность проявить лучшие качества зависит в первую очередь не от имени, а от воспитания и обстановки в семье.
Ранее стало известно, какие необычные имена давали в Новосибирской области в 2025 году.