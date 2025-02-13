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Posted 13 февраля, 16:38

Published 13 февраля, 16:38

Modified 13 февраля, 16:40

Updated 13 февраля, 16:40

Как назвать мальчика в 2025

Красивое русское имя для мальчика стремительно набирает популярность в Новосибирске

13 февраля 2025, 16:38
Фото: 1MI. Как назвать мальчика в 2025
В 2025 году в Новосибирской области родители стали чаще обращать внимание на имена исконно славянского происхождения при выборе имени как для мальчиков, так и для девочек.

По данным ЗАГСа, среди самых популярных имен, которые давали детям в Новосибирской области, оказалось красивое мужское имя Александр.

Согласно старославянской версии происхождения, имя связано со словом «слава» и означает «тот, кто прославлен» или «тот, кто славен».

Мальчики с именем Саша с юного возраста отличаются уверенностью, любопытством, сильными волевыми качествами, острым чувством справедливости. А также Александр обладает творческой натурой, независимостью и лидерскими качествами. Нередко Александр становится преданным другом и надежным партнером.

Вместе с тем, стоит отметить, что способность проявить лучшие качества зависит в первую очередь не от имени, а от воспитания и обстановки в семье.

Ранее стало известно, какие необычные имена давали в Новосибирской области в 2025 году.

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