Ледовую переправу закрыли в Новосибирской области из-за погодных условий

Ведомство информирует о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде метели и усиления ветра, в Ордынском районе будет перекрыта ледовая переправа «Спирино-Чингис» для всех видов транспорта с 17:00 13.02.2025 до 09:00 14.02.2025.