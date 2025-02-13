Ледовую переправу закрыли в Новосибирской области из-за погодных условий

Posted 13 февраля, 12:56
Published 13 февраля, 12:56
Modified 13 февраля, 12:58
Updated 13 февраля, 12:58
Ведомство информирует о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде метели и усиления ветра, в Ордынском районе будет перекрыта ледовая переправа «Спирино-Чингис» для всех видов транспорта с 17:00 13.02.2025 до 09:00 14.02.2025.
Ранее новосибирцев предупредили об усилении ветра — ненастье не прекратится в ближайшее время. В связи с этим также в целях безопасности перекрыли проезд по Ордынской трассе.