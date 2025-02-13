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Posted 13 февраля, 12:56

Published 13 февраля, 12:56

Modified 13 февраля, 12:58

Updated 13 февраля, 12:58

Переправу перекроют из-за погодных условий

Ледовую переправу закрыли в Новосибирской области из-за погодных условий

13 февраля 2025, 12:56
Фото: 1MI. Переправу перекроют из-за погодных условий
В МЧС новосибирцев предупредили о временном перекрытии движения по ледовой переправе в Ордынском районе.

Ведомство информирует о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде метели и усиления ветра, в Ордынском районе будет перекрыта ледовая переправа «Спирино-Чингис» для всех видов транспорта с 17:00 13.02.2025 до 09:00 14.02.2025.

Ранее новосибирцев предупредили об усилении ветра — ненастье не прекратится в ближайшее время. В связи с этим также в целях безопасности перекрыли проезд по Ордынской трассе.

Штормовой ветер не прекратится в Новосибирске в ближайшее время
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