Мэрия Новосибирска требует 566 млн рублей с подрядчика станции «Спортивная»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подал в Арбитражный суд Новосибирской области несколько исковых заявлений к ООО «СпецТрансСтрой» на общую сумму более 566 млн рублей. Самый крупный из них, на 486 млн рублей, касается задолженности по муниципальному контракту на строительство станции метро «Спортивная». Кроме того, муниципалитет намерен взыскать деньги за невыполненные работы в рамках контрактов на строительство коллектора отвода ливневых вод на территории ЛДС «Сибирь-Арена» и на реконструкцию дороги к ледовому дворцу спорта. Представлять муниципалитет будут юристы МП «Метро МиР».