Мэрия Новосибирска требует 566 млн рублей с подрядчика станции «Спортивная»

Posted 13 февраля, 03:29
Published 13 февраля, 03:29
Modified 13 февраля, 03:31
Updated 13 февраля, 03:31
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подал в Арбитражный суд Новосибирской области несколько исковых заявлений к ООО «СпецТрансСтрой» на общую сумму более 566 млн рублей. Самый крупный из них, на 486 млн рублей, касается задолженности по муниципальному контракту на строительство станции метро «Спортивная». Кроме того, муниципалитет намерен взыскать деньги за невыполненные работы в рамках контрактов на строительство коллектора отвода ливневых вод на территории ЛДС «Сибирь-Арена» и на реконструкцию дороги к ледовому дворцу спорта. Представлять муниципалитет будут юристы МП «Метро МиР».
Еще один иск к компании от МКУ «Гормост» зарегистрирован в картотеке арбитражного суда 12 февраля. Никаких других подробностей по этому документу пока не приводится. Можно предположить, что иск связан со срывом контракта на ремонт Октябрьского моста. Ранее от «СпецТрасСтроя» уже потребовали вернуть 426 млн рублей аванса, полученного в рамках этого договора.
На текущий момент в арбитражных судах Новосибирской и Кемеровской областей рассматриваются 34 иска к ООО «СпецТрансСтрой» на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Директор компании Сергей Арапов арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве при реконструкции корпусов центра вирусологии и биотехнолгий «Вектор».