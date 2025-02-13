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Posted 13 февраля, 06:18

Published 13 февраля, 06:18

Modified 13 февраля, 06:20

Updated 13 февраля, 06:20

Ожидаются морозы

Морозы до -35 обрушатся на Новосибирскую область

13 февраля 2025, 06:18
Фото: atas.info. Ожидаются морозы

Жителям Новосибирска рассказали, когда придут февральские морозы до -35

Февраль 2025 года принесёт в Новосибирскую область волну температурных контрастов, включая периоды аномального похолодания.

Согласно прогнозу сервиса Ventusky, во второй половине месяца регион ждёт серия морозных ночей с пиковыми значениями до -30°C.

Первое значительное похолодание ожидается в ночь на 19 февраля, когда столбики термометров опустятся до -23°C. Днём температура сохранится в пределах -15…-20°C, что на 5–7°C ниже климатической нормы для этого периода.

После кратковременного потепления (до -10°C) ночь на 22 февраля вновь принесёт морозы до -27°C. К 25 февраля похолодание усилится, достигнув -30°C в городской черте и -35°C в отдалённых районах области, таких как Кыштовка.

Ventusky и Gismeteo прогнозируют экстремальные значения, в то время как «Яндекс. Погода» и Западно-Сибирское УГМС указывают на умеренные морозы (до -25°C) и чередование холодных и тёплых периодов. Зато все сервисы обещают снег.

Аномальная весна с морозами до -35 ожидается в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Снег#Мороз
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