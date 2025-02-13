Морозы до -35 обрушатся на Новосибирскую область

Posted 13 февраля, 06:18
Published 13 февраля, 06:18
Modified 13 февраля, 06:20
Updated 13 февраля, 06:20
Согласно прогнозу сервиса Ventusky, во второй половине месяца регион ждёт серия морозных ночей с пиковыми значениями до -30°C.
Первое значительное похолодание ожидается в ночь на 19 февраля, когда столбики термометров опустятся до -23°C. Днём температура сохранится в пределах -15…-20°C, что на 5–7°C ниже климатической нормы для этого периода.
После кратковременного потепления (до -10°C) ночь на 22 февраля вновь принесёт морозы до -27°C. К 25 февраля похолодание усилится, достигнув -30°C в городской черте и -35°C в отдалённых районах области, таких как Кыштовка.
Ventusky и Gismeteo прогнозируют экстремальные значения, в то время как «Яндекс. Погода» и Западно-Сибирское УГМС указывают на умеренные морозы (до -25°C) и чередование холодных и тёплых периодов. Зато все сервисы обещают снег.