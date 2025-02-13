Морозы до -35 обрушатся на Новосибирскую область

Ventusky и Gismeteo прогнозируют экстремальные значения, в то время как «Яндекс. Погода» и Западно-Сибирское УГМС указывают на умеренные морозы (до -25°C) и чередование холодных и тёплых периодов. Зато все сервисы обещают снег.