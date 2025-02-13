Обвиняемый следователями глава сельсовета в Новосибирской области ушел в отставку

Posted 13 февраля, 06:11
Published 13 февраля, 06:11
Modified 13 февраля, 06:13
Updated 13 февраля, 06:13
Фанир Хабибуллин занимал должность главы Станционного сельсовета. Он является обвиняемым по делу о превышении полномочий. Как полагает следствие, чиновник по своему усмотрению приказал снести забор, который принадлежал новосибирцу. Ущерб составил 1,3 млн рублей.
Сначала ему запретили делать определенные действия, в том числе посещать администрацию и общаться с коллегами. В итоге это же он и нарушил, за что был отправлен под домашний арест.
12 февраля Хабибуллин принял решение сложить свои полномочия досрочно, пишет «Прецедент». Его отставку подтвердила администрация.