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Posted 13 февраля, 06:11

Published 13 февраля, 06:11

Modified 13 февраля, 06:13

Updated 13 февраля, 06:13

Глава ушел в отставку

Обвиняемый следователями глава сельсовета в Новосибирской области ушел в отставку

13 февраля 2025, 06:11
Фото: 1MI. Глава ушел в отставку
В Новосибирской области глава одного из сельсоветов сложил досрочно полномочии, о чем сообщили в администрации.

Фанир Хабибуллин занимал должность главы Станционного сельсовета. Он является обвиняемым по делу о превышении полномочий. Как полагает следствие, чиновник по своему усмотрению приказал снести забор, который принадлежал новосибирцу. Ущерб составил 1,3 млн рублей.

Сначала ему запретили делать определенные действия, в том числе посещать администрацию и общаться с коллегами. В итоге это же он и нарушил, за что был отправлен под домашний арест.

12 февраля Хабибуллин принял решение сложить свои полномочия досрочно, пишет «Прецедент». Его отставку подтвердила администрация.

Глава Здвинского района Новосибирской области ушел в отставку
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Отставка
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