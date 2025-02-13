Пассажир устроил пьяный дебош в самолете до Новосибирска

Posted 13 февраля, 07:50
Published 13 февраля, 07:50
Modified 13 февраля, 07:52
Updated 13 февраля, 07:52
Все произошло в самолете, который следовал из Нерюнгри до столицы Сибири. Перелет осуществляла авиакомпания S7. Как рассказали очевидцы, полет в спокойствии не прошел, так как на борту был конфликт.
Как стало известно, пьяный 49-летний житель Кузбасса захотел открыть дверь из-за духоты. Его пытались остановить, на что мужчина стал кричать матом.
Экипаж вызвал правоохранителей. В итоге нарушителя порядка сняли с рейса и вывели его из самолета. Теперь дебошира могут привлечь к ответственности.
Ранее самолет из Новосибирска до Сочи не смог вылететь: он вернулся на посадочную полосу.