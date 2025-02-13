atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 07:50

Published 13 февраля, 07:50

Modified 13 февраля, 07:52

Updated 13 февраля, 07:52

Мужчина устроил дебош

Пассажир устроил пьяный дебош в самолете до Новосибирска

13 февраля 2025, 07:50
Фото: atas.info. Мужчина устроил дебош
В самолете до Новосибирска произошел пьяный дебош, о чем рассказали очевидцы.

Все произошло в самолете, который следовал из Нерюнгри до столицы Сибири. Перелет осуществляла авиакомпания S7. Как рассказали очевидцы, полет в спокойствии не прошел, так как на борту был конфликт.

Как стало известно, пьяный 49-летний житель Кузбасса захотел открыть дверь из-за духоты. Его пытались остановить, на что мужчина стал кричать матом.

Экипаж вызвал правоохранителей. В итоге нарушителя порядка сняли с рейса и вывели его из самолета. Теперь дебошира могут привлечь к ответственности.

Ранее самолет из Новосибирска до Сочи не смог вылететь: он вернулся на посадочную полосу.

Самолеты не могут приземлиться в Новосибирске из-за шторма
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет до Новосибирска едва не потерпел катастрофу над УфойДо Новосибирска не могут долететь около 10 самолетов — что происходитСК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Дебош
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика