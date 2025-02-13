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Posted 13 февраля, 13:55

Published 13 февраля, 13:55

Modified 13 февраля, 13:57

Updated 13 февраля, 13:57

В эфире прозвучали загадочные слова

«Радиостанция Судного дня» прервала долгое молчание тревожными посланиями

13 февраля 2025, 13:55
Фото: 1MI. В эфире прозвучали загадочные слова

Сообщение «Радиостанции Судного дня» не на шутку испугало жителей Новосибирска

12 февраля в 09.09 по мск самая загадочная радиостанция в мире передала несколько сообщений, которые заинтересовали радиолюбителей.

В эфире УВБ-76 прозвучал ряд загадочных слов, на что обратили внимание радиолюбители в Telegram-канале «УВБ-76 логи». 12 февраля с 09.09 до 17.15 по мск прозвучали послания, которые показались бессмысленными для одних, но крайне устрашающими для других: «синопсис», «плагиат», «одоферт», «микропора», «елецобазаз», «хрущоплоб», «морфожанр» и другие фразы.

Напомним, радиостанция-призрак УВБ-76 стала известна с 1970-х годов. Чаще всего на радиоволне слышно только жужжание, но иногда проскальзывают вполне внятные отдельные фразы. Некоторые радиолюбители и конспирологи пытаются объяснить с их помощью мировые события или даже предсказать будущее.

Военный эксперт Дандыкин В. заявил, что радиостанция УВБ-76 не может передавать шифры или секретные данные. Он допустил, что это может оказаться попыткой создания искусственной паники среди населения.

#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск
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