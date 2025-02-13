«Радиостанция Судного дня» прервала долгое молчание тревожными посланиями

В эфире УВБ-76 прозвучал ряд загадочных слов, на что обратили внимание радиолюбители в Telegram-канале «УВБ-76 логи». 12 февраля с 09.09 до 17.15 по мск прозвучали послания, которые показались бессмысленными для одних, но крайне устрашающими для других: «синопсис», «плагиат», «одоферт», «микропора», «елецобазаз», «хрущоплоб», «морфожанр» и другие фразы.