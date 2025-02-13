Самолеты не могут приземлиться в Новосибирске из-за шторма

Речь идет о рейсах Хабаровск, Магадан, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Владивосток, Омск, Худжанд. Вылет остальных рейсов проходит без задержек. Отметим, что в регионе 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали сильный ветер и метель, при этом морозов не ожидается.