atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 04:32

Published 13 февраля, 04:32

Modified 13 февраля, 04:34

Updated 13 февраля, 04:34

Прилет задерживается

Самолеты не могут приземлиться в Новосибирске из-за шторма

13 февраля 2025, 04:32
Фото: atas.info. Прилет задерживается
В Новосибирске самолеты опаздывают из-за шторма, о чем говорят данные онлайн-табло.

Утром 13 февраля до Новосибирска не могут долететь семь самолетов. По информации с табло аэропорта Толмачево, задержки составляют до одного часа.

Речь идет о рейсах Хабаровск, Магадан, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Владивосток, Омск, Худжанд. Вылет остальных рейсов проходит без задержек. Отметим, что в регионе 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали сильный ветер и метель, при этом морозов не ожидается.

Ранее самолет до Новосибирска чуть не потерпел катастрофу в небе. Пилоту поступил сигнал, что на пути борта есть неидентифицированные цели. Однако полет прошел без происшествий.

До Новосибирска не могут долететь около 10 самолетов — что происходит
Узнать подробнее
Читайте также:
СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета под НовосибирскомБрошенный в поле под Новосибирском самолет начали распиливатьПрилет более 10 самолетов задерживается в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Рейс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика