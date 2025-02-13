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Posted 13 февраля, 12:50

Published 13 февраля, 12:50

Modified 13 февраля, 12:53

Updated 13 февраля, 12:53

Метель накрыла Новосибирск

Штормовой ветер не прекратится в Новосибирске в ближайшее время

13 февраля 2025, 12:50
Фото: 1MI. Метель накрыла Новосибирск
Новосибирцев предупредили о длительном ухудшении погодных условий.

В региональном МЧС сообщают, что непогода продержится в Новосибирской области как минимум до утра 14 февраля.

В ведомстве также предупреждают об усилении вестра до 22 м/с, ожидается снег, метели, местами сильная гололедица. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок на дальние дистанции без особой необходимости.

Ранее из-за погодных условий в Новосибирской области ограничили движение по трассе.

МЧС предупреждает: сильная метель накроет Новосибирск
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