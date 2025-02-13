Штормовой ветер не прекратится в Новосибирске в ближайшее время

Posted 13 февраля, 12:50
Published 13 февраля, 12:50
Modified 13 февраля, 12:53
Updated 13 февраля, 12:53
В региональном МЧС сообщают, что непогода продержится в Новосибирской области как минимум до утра 14 февраля.
В ведомстве также предупреждают об усилении вестра до 22 м/с, ожидается снег, метели, местами сильная гололедица. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок на дальние дистанции без особой необходимости.
Ранее из-за погодных условий в Новосибирской области ограничили движение по трассе.