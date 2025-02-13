Снежная буря накрыла Новосибирскую область

Posted 13 февраля, 07:04
Published 13 февраля, 07:04
Modified 13 февраля, 07:07
Updated 13 февраля, 07:07
13 и 14 февраля в регионе ожидается непогода. Ранее жителям Новосибирска поступило сообщение, что в эти дни ожидается метель и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Ночью снег усилится.
Утром 13 числа во многих регионах наблюдается снежная буря. На трассах низкая видимость. Водителям нужно соблюдать осторожность. Также небезопасно гулять и по улицам: лучше всего держаться вдали от слабозакрепленных конструкций.
Отметим, что из-за шторма в Новосибирске не могут сесть около семи самолетов. Также борт до Сочи даже не взлетел и развернулся на посадочную полосу.