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Posted 13 февраля, 07:04

Published 13 февраля, 07:04

Modified 13 февраля, 07:07

Updated 13 февраля, 07:07

Метель накрыла регион

Снежная буря накрыла Новосибирскую область

13 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI. Метель накрыла регион
В Новосибирской области бушует непогода: регион накрыла снежная буря, о чем ранее предупреждали синоптики.

13 и 14 февраля в регионе ожидается непогода. Ранее жителям Новосибирска поступило сообщение, что в эти дни ожидается метель и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Ночью снег усилится.

Утром 13 числа во многих регионах наблюдается снежная буря. На трассах низкая видимость. Водителям нужно соблюдать осторожность. Также небезопасно гулять и по улицам: лучше всего держаться вдали от слабозакрепленных конструкций.

Видео: АСТ-54.

Отметим, что из-за шторма в Новосибирске не могут сесть около семи самолетов. Также борт до Сочи даже не взлетел и развернулся на посадочную полосу.

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