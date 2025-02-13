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Posted 13 февраля, 02:11

Published 13 февраля, 02:11

Modified 13 февраля, 02:13

Updated 13 февраля, 02:13

Кто получает больше

Стало известно, кто в Новосибирске получает больше: уборщики или полицейские

13 февраля 2025, 02:11
Фото: 1MI. Кто получает больше

В Новосибирске уборщики получают больше полицейских

В Новосибирске сравнили заработную плату уборщиков и полицейских: вопрос подняли на сессии Совета депутатов.

Глава новосибирского управления МВД Алексей Захаров рассказал об укомплектованности сотрудников ППС и зарплате полицейских. Работники дорожной службы, которые наводят порядок на улицах города, зарабатывают больше, чем участковый уполномоченный.

При этом сфера в правоохранительных органах нуждается в кадрах. В настоящий момент дефицит участковых составляет 25%, сотрудников ППС — 40%. Средняя зарплата первого составляет 47 тыс. руб., а с учетом губернаторской надбавки — 57 тыс. руб.

Тем временем мы рассказали, как получить пенсию в 110 тысяч рублей. Сделать это весьма сложно.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Работа#Зарплата#Уборщики
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