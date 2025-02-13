Стало известно, кто в Новосибирске получает больше: уборщики или полицейские

Posted 13 февраля, 02:11
Published 13 февраля, 02:11
Modified 13 февраля, 02:13
Updated 13 февраля, 02:13
Глава новосибирского управления МВД Алексей Захаров рассказал об укомплектованности сотрудников ППС и зарплате полицейских. Работники дорожной службы, которые наводят порядок на улицах города, зарабатывают больше, чем участковый уполномоченный.
При этом сфера в правоохранительных органах нуждается в кадрах. В настоящий момент дефицит участковых составляет 25%, сотрудников ППС — 40%. Средняя зарплата первого составляет 47 тыс. руб., а с учетом губернаторской надбавки — 57 тыс. руб.
Тем временем мы рассказали, как получить пенсию в 110 тысяч рублей. Сделать это весьма сложно.