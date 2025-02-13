Стало известно, кто в Новосибирске получает больше: уборщики или полицейские

При этом сфера в правоохранительных органах нуждается в кадрах. В настоящий момент дефицит участковых составляет 25%, сотрудников ППС — 40%. Средняя зарплата первого составляет 47 тыс. руб., а с учетом губернаторской надбавки — 57 тыс. руб.