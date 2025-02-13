Уютно и выгодно: в ГК «Расцветай» объяснили популярность видовых квартир

Posted 13 февраля, 07:52
Published 13 февраля, 07:52
Modified 13 февраля, 07:54
Updated 13 февраля, 07:54
Река всегда является основной доминантой развития городского пространства, поэтому квартиры с видом на воду всегда пользуются повышенным интересом. Также актуально жилье, из окон которого открывается приятная глазу панорама расцветающей рощи или современного парка.
«Число таких вариантов на рынке всегда ограничено, так как в любом мегаполисе участков под застройку вблизи береговой линии немного, тем более в экологичных локациях, рядом с парком», — пояснили в пресс-службе ГК «Расцветай».
По данным исследования ЦИАН, лишь каждая 10-я квартира на вторичном рынке в городах-миллионниках находится в доме рядом с водоемом, а объектов с хорошими видовыми характеристиками еще меньше. В итоге квартиры на вторичном рынке, находящиеся в домах, расположенных рядом с водоемами, в среднем на 22% дороже других объектов на рынке.
Вид из окна собственной квартиры на красивый речной пейзаж или густую зеленую рощу имеет особое значение. Современные люди уделяют внимание своему физическому и эмоциональному здоровью и жилые комплексы, окруженные экологической средой, помогают жить полноценно. Водная гладь снижает стресс, мотивирует людей заниматься спортом, больше гулять, общаться с детьми. Вот почему «Расцветай» — это не просто название городского жилого комплекса, а своеобразный девиз его жителей.
ЖК «Расцветай на Бугринской роще» расположен в одной из самых привлекательных локаций Новосибирска — рядом с Бугринской рощей, жемчужиной левобережья. Большая часть квартир в доме имеют превосходные видовые характеристики на лес, реку, Бугринский мост и остров Кораблик, рядом большая парковая зона, берег Оби, оборудованный пляж.
«Расцветай на Бугринской роще» расположен в районе с достаточной и развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью — рядом Бугринский мост, недалеко основные магистрали левого берега. В шаговой доступности трамвайная остановка, три школы, четыре детских сада, магазины, футбольные клубы, теннисный корт, кемпинг, пляж и многообразие спортивных секций.
Высокое качество строительства и современные инженерные системы гарантируют комфорт, квартиры от ГК «Расцветай» сдаются как с предчистовой отделкой, так и с отделкой под ключ, что поможет сократить время до переезда.
«Квартиры в „Расцветай на Бугринской роще“ востребованы у молодых семей, которые ценят близость Бугринской рощи для прогулок и занятий спортом, а также удобные развязки к центру левобережья и пешую доступность до ТРЦ „Мега“», — рассказали в пресс-службе. — Здесь удобно растить детей, в пешей доступности десятки вариантов для развития и проведения досуга».
Стоимость квадратного метра в комплексе «Расцветай на Бугринской роще» стартует от 120 тыс. руб./кв.м., что очень выгодно по сравнению с подобными проектами, учитывая высокую степень готовности проекта.
Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:
+7(383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
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