Уютно и выгодно: в ГК «Расцветай» объяснили популярность видовых квартир

По данным исследования ЦИАН, лишь каждая 10-я квартира на вторичном рынке в городах-миллионниках находится в доме рядом с водоемом, а объектов с хорошими видовыми характеристиками еще меньше. В итоге квартиры на вторичном рынке, находящиеся в домах, расположенных рядом с водоемами, в среднем на 22% дороже других объектов на рынке.