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Posted 13 февраля, 08:24

Published 13 февраля, 08:24

Modified 13 февраля, 08:24

Updated 13 февраля, 08:24

В ФОМС рассказали о расширении объемов медпомощи в рамках ОМС

В ФОМС рассказали о расширении объемов медпомощи в рамках ОМС

13 февраля 2025, 08:24
Фото: 1MI.
С 1 января в России стартовал национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — борьба с онкологией, болезнями системы кровообращения и другими заболеваниями.

Для достижения задач проекта правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Новый документ предусматривает дополнительную помощь для участников СВО, которым нужно лечение, а также оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин, желающих стать родителями, пишет kp.ru.

В документе указано, что в этом году скорая помощь получит на 16,5 процента больше средств по сравнению с 2024 годом. Финансирование лечения в дневных стационарах вырастет на 7,7 процента, а в круглосуточных стационарах — на 22,4 процента. Финансирование амбулаторно-поликлинической помощи увеличится на 12,9 процента.

«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — прокомментировал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

В рамках программы государственных гарантий в 2025 году будут выделены средства на диспансеризацию и профилактические осмотры более чем для 100 миллионов застрахованных россиян. Перечень обследований включает и такие, которые в платных медицинских центрах стоят дорого.

С этого года в список услуг, предоставляемых в рамках системы ОМС, включен скрининг на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться россиянам старше двадцати пяти лет во время диспансеризации раз в десять лет.

Основными причинами преждевременной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, которые составляют значительную долю. В связи с этим в программе госгарантий значительно увеличены объемы медицинской помощи для пациентов с такими заболеваниями. Планируется сделать более доступными и некоторые операции, которые имеют жизненно важное значение.

Также программа предусматривает дополнительные возможности для будущих родителей. В рамках диспансеризации мужчины и женщины смогут проходить профилактические обследования для оценки своего репродуктивного здоровья.

В этом году в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи появился специальный раздел, который описывает порядок оказания медпомощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.

Помимо этого, увеличено финансирование мероприятий по медреабилитации, а также расширено применение ИИ для диагностики различных заболеваний. По всей стране активно создаются центры здоровья, способствующие продвижению здорового образа жизни.

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