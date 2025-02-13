В ФОМС рассказали о расширении объемов медпомощи в рамках ОМС

Posted 13 февраля, 08:24
Published 13 февраля, 08:24
Modified 13 февраля, 08:24
Updated 13 февраля, 08:24
Для достижения задач проекта правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Новый документ предусматривает дополнительную помощь для участников СВО, которым нужно лечение, а также оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин, желающих стать родителями, пишет kp.ru.
В документе указано, что в этом году скорая помощь получит на 16,5 процента больше средств по сравнению с 2024 годом. Финансирование лечения в дневных стационарах вырастет на 7,7 процента, а в круглосуточных стационарах — на 22,4 процента. Финансирование амбулаторно-поликлинической помощи увеличится на 12,9 процента.
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — прокомментировал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В рамках программы государственных гарантий в 2025 году будут выделены средства на диспансеризацию и профилактические осмотры более чем для 100 миллионов застрахованных россиян. Перечень обследований включает и такие, которые в платных медицинских центрах стоят дорого.
С этого года в список услуг, предоставляемых в рамках системы ОМС, включен скрининг на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться россиянам старше двадцати пяти лет во время диспансеризации раз в десять лет.
Основными причинами преждевременной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, которые составляют значительную долю. В связи с этим в программе госгарантий значительно увеличены объемы медицинской помощи для пациентов с такими заболеваниями. Планируется сделать более доступными и некоторые операции, которые имеют жизненно важное значение.
Также программа предусматривает дополнительные возможности для будущих родителей. В рамках диспансеризации мужчины и женщины смогут проходить профилактические обследования для оценки своего репродуктивного здоровья.
В этом году в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи появился специальный раздел, который описывает порядок оказания медпомощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.
Помимо этого, увеличено финансирование мероприятий по медреабилитации, а также расширено применение ИИ для диагностики различных заболеваний. По всей стране активно создаются центры здоровья, способствующие продвижению здорового образа жизни.