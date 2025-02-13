В мэрии Новосибирска высказались о закрытии Хилокского рынка

Жители примыкающего к торговой площадке жилмассива много лет требуют закрытия рынка. Его наличие, говорят люди, серьезно ухудшает криминогенную обстановку в районе. В 2024 году городские власти осуществили ряд шагов по нормализации ситуации. В частности, были снесены нелегальные точки торговли и общепита, благодаря регулярным рейдам полиции удалось избавиться от хаотичной уличной торговли.