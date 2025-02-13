В мэрии Новосибирска высказались о закрытии Хилокского рынка

Posted 13 февраля, 03:38
Published 13 февраля, 03:38
Modified 13 февраля, 03:40
Updated 13 февраля, 03:40
Мэрия не подтверждает информацию о прекращении работы Хилокского рынка. Это крупнейшая в регионе площадка по торговле овощами и фруктами, привозимыми из стран Средней Азии.
«В департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска информация о закрытии ООО „Торговый центр Хилокский“ не поступала. По устной информации представителя ООО „Торговый центр Хилокский“, закрытие „Хилокского“ рынка не планируется», — говорится в ответе муниципалитета на запрос редакции Atas.Info.
Ранее два продавца с рынка, пожелавшие остаться неназванными, сообщили редакции, что их уведомили о прекращении торговли с 17 февраля.
Земельный участок с кадастровым номером 54:35:063645:33 по ул. Хилокской, 9а находится в частной собственности ООО «Торговый центр Хилокский». Основным видом деятельности ООО «Торговый центр Хилокский» является аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом.
Жители примыкающего к торговой площадке жилмассива много лет требуют закрытия рынка. Его наличие, говорят люди, серьезно ухудшает криминогенную обстановку в районе. В 2024 году городские власти осуществили ряд шагов по нормализации ситуации. В частности, были снесены нелегальные точки торговли и общепита, благодаря регулярным рейдам полиции удалось избавиться от хаотичной уличной торговли.