В Новосибирске скончалась концертмейстер Наталья Демьяненко

Ее уважали как студенты, так и педагоги. Простятся с Натальей в соседнем регионе — Омске. Тем временем в Новосибирске скончалась народная артистка РФ Ольга Титкова. Она посвятила себя музыкальному театру. Скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов.