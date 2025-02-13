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Posted 13 февраля, 02:37

Published 13 февраля, 02:37

Modified 13 февраля, 02:39

Updated 13 февраля, 02:39

Женщина скончалась

В Новосибирске скончалась концертмейстер Наталья Демьяненко

13 февраля 2025, 02:37
Фото: Изображение Midjourney. Женщина скончалась
В Новосибирске ушла из жизни концертмейстер, о чем сообщает консерватория, выпускницей которой она являлась.

Наталья Демьяненко была концертмейстером. Она скоропостижно покинула этот мир 12 февраля. Женщина долгое время болела.

Сибирячка окончила консерваторию в 2020 году. На ее счету было немало музыкальных конкурсов, проектов и концертов. Она стала работать на кафедре консерватории с 2018 года.

Ее уважали как студенты, так и педагоги. Простятся с Натальей в соседнем регионе — Омске. Тем временем в Новосибирске скончалась народная артистка РФ Ольга Титкова. Она посвятила себя музыкальному театру. Скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов.

В Новосибирске скончался бывший министр сельского хозяйства Георгий Иващенко
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Прощание
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