В Новосибирске скончалась концертмейстер Наталья Демьяненко

Posted 13 февраля, 02:37
Published 13 февраля, 02:37
Modified 13 февраля, 02:39
Updated 13 февраля, 02:39
Наталья Демьяненко была концертмейстером. Она скоропостижно покинула этот мир 12 февраля. Женщина долгое время болела.
Сибирячка окончила консерваторию в 2020 году. На ее счету было немало музыкальных конкурсов, проектов и концертов. Она стала работать на кафедре консерватории с 2018 года.
Ее уважали как студенты, так и педагоги. Простятся с Натальей в соседнем регионе — Омске. Тем временем в Новосибирске скончалась народная артистка РФ Ольга Титкова. Она посвятила себя музыкальному театру. Скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов.