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Posted 13 февраля, 06:09

Published 13 февраля, 06:09

Modified 13 февраля, 06:11

Updated 13 февраля, 06:11

Женщину обманули

В Новосибирске телефонные мошенники обманули пенсионерку на 180 тысяч рублей

13 февраля 2025, 06:09
Фото: Изображение Midjourney. Женщину обманули
В Новосибирске пенсионерка отсудила у телефонных мошенников почти 200 тысяч рублей, о чем сообщила прокуратура.

Пенсионерку обманули мошенники. Ей сообщили недостоверную информацию о фальшивых банковских переводах и та перечислила им деньги. Средства ушли на счет 22-летней жительницы Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В пользу 66-летней жительницы Новосибирска, пострадавшей от действий аферистов, прокуратура запросила компенсацию. За неосновательное обогащение с дроппера взыскали 180 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, как похоронные мошенники обманывают жителей Новосибирска. Они наживаются на горе людей.

Телефонных мошенников наказали в Новосибирске — они обманули пенсионеров на 1,8 млн
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Компенсация#Мошенники
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