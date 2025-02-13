В Новосибирске телефонные мошенники обманули пенсионерку на 180 тысяч рублей

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В пользу 66-летней жительницы Новосибирска, пострадавшей от действий аферистов, прокуратура запросила компенсацию. За неосновательное обогащение с дроппера взыскали 180 тысяч рублей.