В Новосибирске телефонные мошенники обманули пенсионерку на 180 тысяч рублей

Posted 13 февраля, 06:09
Published 13 февраля, 06:09
Modified 13 февраля, 06:11
Updated 13 февраля, 06:11
Пенсионерку обманули мошенники. Ей сообщили недостоверную информацию о фальшивых банковских переводах и та перечислила им деньги. Средства ушли на счет 22-летней жительницы Кемеровской области.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В пользу 66-летней жительницы Новосибирска, пострадавшей от действий аферистов, прокуратура запросила компенсацию. За неосновательное обогащение с дроппера взыскали 180 тысяч рублей.
Ранее мы рассказали, как похоронные мошенники обманывают жителей Новосибирска. Они наживаются на горе людей.