В Новосибирске во время снежного шторма 900 домов остались без электричества

Posted 13 февраля, 04:18
Published 13 февраля, 04:18
Modified 13 февраля, 04:20
Updated 13 февраля, 04:20
В четверг, 13 февраля, без подключения к электроэнергии остается 931 дом, сообщает муниципальный портал. Больше всего зданий отключено в Дзержинском районе, наиболее массовое отключение — в частном секторе между улицами Куприна и Доватора. Там электричество отсутствует в 222 домовладениях. Предполагается, что свет в домах появится после 17 часов.
Подавляющее большинство отключений — плановые. Из-за аварий обесточен ряд многоквартирных домов в Дзержинском и Центральном районах.
Сегодня в Новосибирске разыгралась непогода: на город обрушились снежные заряды и шквалистые порывы ветра. В аэропорту Толмачево задерживается прибытие нескольких рейсов. На 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение.