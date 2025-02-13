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Posted 13 февраля, 04:18

Published 13 февраля, 04:18

Modified 13 февраля, 04:20

Updated 13 февраля, 04:20

Основные отключения затронули частный сектор

В Новосибирске во время снежного шторма 900 домов остались без электричества

13 февраля 2025, 04:18
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Основные отключения затронули частный сектор
Больше всего отключений в Дзержинском районе, следует из данных муниципального портала.

В четверг, 13 февраля, без подключения к электроэнергии остается 931 дом, сообщает муниципальный портал. Больше всего зданий отключено в Дзержинском районе, наиболее массовое отключение — в частном секторе между улицами Куприна и Доватора. Там электричество отсутствует в 222 домовладениях. Предполагается, что свет в домах появится после 17 часов.

Электричество обещают дать к вечеру
Электричество обещают дать к вечеру. Фото: map.novo-sibirsk.ru

Подавляющее большинство отключений — плановые. Из-за аварий обесточен ряд многоквартирных домов в Дзержинском и Центральном районах.

Сегодня в Новосибирске разыгралась непогода: на город обрушились снежные заряды и шквалистые порывы ветра. В аэропорту Толмачево задерживается прибытие нескольких рейсов. На 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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