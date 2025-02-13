В Новосибирске во время снежного шторма 900 домов остались без электричества

В четверг, 13 февраля, без подключения к электроэнергии остается 931 дом, сообщает муниципальный портал. Больше всего зданий отключено в Дзержинском районе, наиболее массовое отключение — в частном секторе между улицами Куприна и Доватора. Там электричество отсутствует в 222 домовладениях. Предполагается, что свет в домах появится после 17 часов.