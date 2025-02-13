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Posted 13 февраля, 10:34

Published 13 февраля, 10:34

Modified 13 февраля, 10:36

Updated 13 февраля, 10:36

Детей могли бить

В Новосибирске воспитателя обвинили в избиениях детей в саду

13 февраля 2025, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Детей могли бить
В Новосибирске детей могли избивать в саду: этот вопрос подняли в соцсетях.

Родители обвинили воспитателя в избиениях несовершеннолетних в саду «Подснежник». Сотрудница якобы применяет рукоприкладство к ясельной группе. Одна мать заявила, что ее ребенка били головой о диван.

Правоохранители уже проверяют данную информацию. В самом саду от комментариев отказались. Заведующая учреждением объяснила, что воспитательницу уже уволили.

Тем временем скандальная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате других родителей. Женщины поругались и не поняли друг друга. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Избиение#Детский сад
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