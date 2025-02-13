В Новосибирске воспитателя обвинили в избиениях детей в саду

Posted 13 февраля, 10:34
Published 13 февраля, 10:34
Modified 13 февраля, 10:36
Updated 13 февраля, 10:36
Родители обвинили воспитателя в избиениях несовершеннолетних в саду «Подснежник». Сотрудница якобы применяет рукоприкладство к ясельной группе. Одна мать заявила, что ее ребенка били головой о диван.
Правоохранители уже проверяют данную информацию. В самом саду от комментариев отказались. Заведующая учреждением объяснила, что воспитательницу уже уволили.
Тем временем скандальная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате других родителей. Женщины поругались и не поняли друг друга. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе.