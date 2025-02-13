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Posted 13 февраля, 10:33

Published 13 февраля, 10:33

Modified 13 февраля, 10:35

Updated 13 февраля, 10:35

Новосибирцы могли издеваться над девочкой

В Новосибирске за решеткой осталась семья истязателей 10-летней девочки

13 февраля 2025, 10:33
Фото: 1MI. Новосибирцы могли издеваться над девочкой
Жители Новосибирска останутся содержаться под стражей, о чем проинформировали в судебном департаменте.

В СИЗО оставили Олега и Анну Голдиных, которые обвиняются в истязании 10-летней девочки. Трагедия случилась в селе Каменка. Семья присматривала за детьми своих знакомых.

Предполагается, что они могли морить голодом несовершеннолетнюю, ставить ее на крапиву, запрещать ходить в туалет, а также бить и всячески издеваться. Тогда девочка не выдержала и потеряла сознание.

Ее поместили в реанимацию, где она и скончалась. Ведется расследование дела, а пока обвиняемые арестованы до апреля. Известно, что семейная пара была сектантами.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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