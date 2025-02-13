В Новосибирске за решеткой осталась семья истязателей 10-летней девочки

Posted 13 февраля, 10:33
Published 13 февраля, 10:33
Modified 13 февраля, 10:35
Updated 13 февраля, 10:35
В СИЗО оставили Олега и Анну Голдиных, которые обвиняются в истязании 10-летней девочки. Трагедия случилась в селе Каменка. Семья присматривала за детьми своих знакомых.
Предполагается, что они могли морить голодом несовершеннолетнюю, ставить ее на крапиву, запрещать ходить в туалет, а также бить и всячески издеваться. Тогда девочка не выдержала и потеряла сознание.
Ее поместили в реанимацию, где она и скончалась. Ведется расследование дела, а пока обвиняемые арестованы до апреля. Известно, что семейная пара была сектантами.