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Posted 13 февраля, 03:32

Published 13 февраля, 03:32

Modified 13 февраля, 03:34

Updated 13 февраля, 03:34

Женщина пропала

В Новосибирске женщина загадочно пропала после свидания

13 февраля 2025, 03:32
Фото: 1MI. Женщина пропала
В Новосибирске ищут таинственно исчезнувшую женщину после свидания, о чем сообщили ее родственники.

Дарья Шевцова приехала в Новосибирск из Иркутской области 9 января. Родом 20-летняя женщина из Тайшета. В столицу Сибири она прибыла к своему парню, который проходил реабилитацию после ранения в зоне боевых действий.

Затем мужчина уехал обратно, а вот сама Дарья заявила родителям, что поедет к подружке в Красноярск. 6 февраля женщина позвонила родителям и сказала, что покупает билеты домой, пишет КП-Новосибирск. На деле же ее не было ни у подруги, ни дома. Тогда родители забили тревогу.

Сейчас ее ищут в Новосибирске. У Дарьи рост 170 см, плотное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы; белый пуховик и шапка, замшевые ботинки, сумка на колесиках. Житель Новосибирска избил и взял в заложники бывшую жену.

Дарья Шевцова
Дарья Шевцова. Фото: ЛизаАлерт
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