В Новосибирске женщина загадочно пропала после свидания

Затем мужчина уехал обратно, а вот сама Дарья заявила родителям, что поедет к подружке в Красноярск. 6 февраля женщина позвонила родителям и сказала, что покупает билеты домой, пишет КП-Новосибирск. На деле же ее не было ни у подруги, ни дома. Тогда родители забили тревогу.