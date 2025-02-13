В Новосибирске женщина загадочно пропала после свидания

Posted 13 февраля, 03:32
Published 13 февраля, 03:32
Modified 13 февраля, 03:34
Updated 13 февраля, 03:34
Дарья Шевцова приехала в Новосибирск из Иркутской области 9 января. Родом 20-летняя женщина из Тайшета. В столицу Сибири она прибыла к своему парню, который проходил реабилитацию после ранения в зоне боевых действий.
Затем мужчина уехал обратно, а вот сама Дарья заявила родителям, что поедет к подружке в Красноярск. 6 февраля женщина позвонила родителям и сказала, что покупает билеты домой, пишет КП-Новосибирск. На деле же ее не было ни у подруги, ни дома. Тогда родители забили тревогу.
Сейчас ее ищут в Новосибирске. У Дарьи рост 170 см, плотное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы; белый пуховик и шапка, замшевые ботинки, сумка на колесиках. Житель Новосибирска избил и взял в заложники бывшую жену.