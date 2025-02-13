В Новосибирской области наказали виновных за плохую уборку дорог

Posted 13 февраля, 03:32
Published 13 февраля, 03:32
Modified 13 февраля, 03:34
Updated 13 февраля, 03:34
В Бердске рабочие плохо убирали дороги. На переходах для пешеходов и остановках образовывались снежные накаты и гололед. Тогда прокуратура проверила администрацию города.
Ответственному должностному лицу внесли представление. Сотруднику муниципального учреждения, которое убирало дороги, привлекли к ответственности перед судом. Ему дали 20 тысяч штраф за несоблюдение требования по обеспечению безопасности при содержании дорог.
Тем временем в регионе ожидается постоянный снег и метели. Дороги засыпит до конца месяца, о чем сообщают погодные сервисы.