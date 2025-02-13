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Posted 13 февраля, 03:32

Published 13 февраля, 03:32

Modified 13 февраля, 03:34

Updated 13 февраля, 03:34

Дорожники не справлялись

В Новосибирской области наказали виновных за плохую уборку дорог

13 февраля 2025, 03:32
Фото: 1MI. Дорожники не справлялись
В Новосибирской области чиновник наказан за плохую уборку дорог, о чем сообщает прокуратура региона.

В Бердске рабочие плохо убирали дороги. На переходах для пешеходов и остановках образовывались снежные накаты и гололед. Тогда прокуратура проверила администрацию города.

Ответственному должностному лицу внесли представление. Сотруднику муниципального учреждения, которое убирало дороги, привлекли к ответственности перед судом. Ему дали 20 тысяч штраф за несоблюдение требования по обеспечению безопасности при содержании дорог.

Тем временем в регионе ожидается постоянный снег и метели. Дороги засыпит до конца месяца, о чем сообщают погодные сервисы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Суд#Бердск#Уборка
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