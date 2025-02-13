В Новосибирской области с начала 2025 года стартовали 12 нацпроектов

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что регион участвует в 12 из 19 национальных проектов, реализуемых в стране. В 2025 году на их выполнение выделено 31,3 млрд рублей, которые направлены на 42 региональных инициативы. Проекты находятся под постоянным контролем губернатора Андрея Травникова и Правительства региона.