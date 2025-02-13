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Posted 13 февраля, 08:07

Published 13 февраля, 08:07

Modified 13 февраля, 08:09

Updated 13 февраля, 08:09

Здание правительства Новосибирской области

В Новосибирской области с начала 2025 года стартовали 12 нацпроектов

13 февраля 2025, 08:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Здание правительства Новосибирской области
С января 2025 года в Новосибирской области началась реализация 12 новых национальных проектов, сообщили в правительстве региона.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что регион участвует в 12 из 19 национальных проектов, реализуемых в стране. В 2025 году на их выполнение выделено 31,3 млрд рублей, которые направлены на 42 региональных инициативы. Проекты находятся под постоянным контролем губернатора Андрея Травникова и Правительства региона.

Одним из приоритетов стала реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он включает модернизацию первичного звена медицины, улучшение экстренной помощи, подготовку медперсонала, а также борьбу с диабетом и онкологическими заболеваниями. Бюджет проекта на 2025 год составляет 4 млрд рублей.

Нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» теперь объединены в масштабный проект «Инфраструктура для жизни» с бюджетом 15,5 млрд рублей. В рамках него планируется: развитие городской инфраструктуры, модернизация коммунальных систем, улучшение безопасности дорожного движения, развитие транспортной сети региона.

В новом цикле национальных проектов появилось больше социальных направлений. «Молодежь и дети» включает программы профориентации, обучения и профессионального становления. А проект «Семья» объединяет инициативы по поддержке семей, охране материнства и детства, а также развитию культурной среды.

Национальный проект «Экологическое благополучие» продолжит работу по охране лесов, очистке воды и воздуха. В свою очередь, «Эффективная и конкурентная экономика» объединяет проекты по повышению производительности труда, развитию малого и среднего бизнеса.

Вопрос цифровой трансформации решается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Также особое внимание уделено подготовке кадров. Проекты «Управление рынком труда» и «Образование для рынка труда» объединены в нацпроект «Кадры», а подготовка специалистов для АПК проводится в рамках «Продовольственной безопасности».

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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Экология#Медицина#Новосибирская область#Дети#Семья#Инфраструктура#Нацпроекты
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