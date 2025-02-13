Всемирный день Радио 2025: история создания праздника и развития радиовещания

В 1920 годах радиостанции были построены в Москве, Казани и других крупных городах, а в 1921 году на улицах города установлены рупоры-громкоговорители, которые транслировали материалы из газет, специально подготовленные лекции и доклады. Радио стало регулярным, его можно было слушать с 21 до 23 часов вечера, кроме ненастных дней. Однако, прогресс шел к тому, чтобы каждый дом был оснащен радиоприемной точкой.