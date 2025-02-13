Всемирный день Радио 2025: история создания праздника и развития радиовещания

Posted 13 февраля, 03:00
Published 13 февраля, 03:00
Modified 13 февраля, 03:00
Updated 13 февраля, 03:00
Еще 150 лет назад мир был намного больше, если учесть как сложно было обмениваться информацией. Сначала люди разговаривали друг с другом, потом писали и обмениваться письмами. Идеи и музыка распространялись по миру со скоростью улитки, по сравнению с сегодняшним днём.
Но затем было изобретено радио: передача звуков на сотни километров стала обыденным делом, а мир стал единым целым. Даже спустя 130 лет оно является одним из важнейших изобретений, доступным и надёжным способом донести информацию, особенно в отдалённые или малообеспеченные районы земли.
Радио предоставляет новости, развлечения и образование во всех уголках мира, дополняя интернет и цифровые платформы. Оно удовлетворяет потребность в информации как для принятия повседневных решений, так и во время чрезвычайных ситуаций и кризисов. За последнее столетие радио зарекомендовало себя как важнейшее средство массовой информации, поддерживающее свободу мнений и самовыражения, зачастую являясь единственным средством массовой информации, которое продолжает работать во время кризисов.
Радио оказало такое глубокое влияние на современный мир, что 20 сентября 2010 года Испанская радиоакадемия официально обратилась с просьбой объявить 13 февраля Всемирным днём радио. Профессиональный праздник был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году и принят Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.
Дата Международного дня Радио (World Radio Day) отмечается 13 февраля — первый выход в эфир «Радио ООН», располагающееся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Этот праздник работников отрасли связи был учреждён для повышения важности радио, как жизненно важного средства коммуникации и доступа информации.
В этом году официальному празднику исполняется 13 лет, но каждый раз мероприятие приурочено к определенной тематике. Например, в 2025 году будут освещаться проблемы экологии в рамках темы «Радио и изменение климата».
Радиостанции станут платформой для дискуссий на тему глобального потепления, будут транслироваться новости о климате, всемирных экологических проблемах и их решениях для защиты нашей планеты.
Интересное!
В 2021 году ВЦИОМ опубликовал исследование на основе опроса радиолюбителей.
Изобретение радио заняло несколько десятилетий в конце 1800-х годов, но первым человеком, открывшим электромагнитные и радио волны, был немец Генрих Рудольф Герц. На основе изучения его трудов Александр Попов стал первым создателем радио, однако русский ученый мог и не быть им.
Попов родился в 1859 году в Свердловской области в семье священнослужителя. Желая, чтобы сын пошел по стопам отца, мальчика отправляют учиться Екатеринбургскую духовную семинарию на Урале.
Но не смотря на послушание и уважение воли родителя, Александр неожиданно решает поступить по своему. После трех лет обучения в семинарии он становится студентом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Так как будущий ученый с детства питал любовь к науке и имел невероятно технический склад ума, закончил он обучение с отличием.
После студенческой скамьи в 1988 году Попов защитил диссертацию по физике, а потом стал преподавать в Торпедно-минном офицерском классе Морского ведомства в Кронштадте. Там студенты были погружены в глубокое изучение электрооборудования на военных кораблях, а их педагог снискал славу талантливого наставника и блестящего исследователя.
Александр Попов изучал много книг своих коллег-физиков и особенно был восхищен трудами Генриха Герца, пытаясь найти практическое применение его открытию электромагнитных волн. Чуть позже, в 1893 году, русский ученый посетил Всемирную выставку в Чикаго, где ему довелось своими глазами увидеть эксперименты Николы Теслы. Эта поездка оставила неизгладимое впечатление, после чего он решил углубиться в изучение электромагнитных волн.
25 апреля (7 мая по новому стилю) 1895 году Попов совершает прорыв и представляет собственноручной сконструированный аппарат, который может обнаруживать грозы на расстоянии до 50 км. Этот прибор мог улавливать быстрые колебания в атмосфере и быть в дальнейшем средством поиска сигнала. Именно эта дата стала днем рождения радио, войдя в мировую историю.
Годом позже физико-химическое сообщество увидело передатчик, который смог передать короткое сообщение азбукой Морзе на расстоянии 250 метров. Этими словами стали «Генрих Герц» — так Александр Попов почтил память скончавшегося немецкого ученого, открывшего электромагнитные волны. В 1897 году беспроволочная связь была установлена уже на расстоянии 5 км.
После череды опытов прогнозирования погоды, было принято решение использовать аппарат в военном деле. Вместе со своим соратником, радиотехником А. Н. Рыбкиным, Попов продолжал усовершенствование и эксперименты аппарата, установив сначала связь между кораблями на расстоянии 14 км, а потом островами Гогланд и Кутсало, в 45 км друг от друга.
В 1901 году Александр Попов стал преподавателем в «Электротехническом институте императора Александра III». и был награжден многими наградами, в том числе международными за вклад в науку. После его смерти, в 1906 году, в честь русского ученого и его наследия была учреждена премия, которая стала символом огромного уважения.
Интересно, но не зная о существовании друг друга таким же открывателем радио стал и итальянец Гульельмо Маркони из Болоньи, правда опоздав буквально на год. На самом деле инженер внес огромный вклад, усовершенствовав имеющийся аппарат Попова, добавив к приемнику катушки индуктивности и металлические пластины. Это позволило увеличить расстояния приема сигнала.
В царской России радио использовалось только в военном деле, но позже оно получило массовое применение. В 1918 году в Нижегородской области на базе радиолаборатории была основана первая радиостанция «Вестник РОСТА». 27 февраля 1919 года вместо азбуки Морзе в громкоговорителе прозвучала человеческая речь, которая распространилась на 500 км:
В 1920 годах радиостанции были построены в Москве, Казани и других крупных городах, а в 1921 году на улицах города установлены рупоры-громкоговорители, которые транслировали материалы из газет, специально подготовленные лекции и доклады. Радио стало регулярным, его можно было слушать с 21 до 23 часов вечера, кроме ненастных дней. Однако, прогресс шел к тому, чтобы каждый дом был оснащен радиоприемной точкой.
В 1922 году в Москве строится 160-метровая радиобашня, сконструированная архитектором В. Шуховым, которая впоследствии и получила свое название — Шуховская башня. Завод имени Козицкого начал массовое производство радиоприемников, выпустив к 1925 году более 25 000 экземпляров.
Всего за 10 лет аппаратура для домашнего использования изменилась до неузнаваемости, становясь меньше и компактнее с каждым годом. Вскоре радио стало развлечением для всей семьи, а трансляция новостей со всей страны стала более оперативной.