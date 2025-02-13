Заммэра Ефимов: На юге Москвы построят жилье для целей реновации по программе КРТ

По словам Владимира Ефимова, в районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. На смену устаревшим объектам придет жилье для целей программы реновации и иных нужд города. На первых этажах новостроек появятся магазины, заведения общепита и прочие компании малого бизнеса. В итоге будет создано порядка 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 65,5 миллиона рублей.