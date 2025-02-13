Заммэра Ефимов: На юге Москвы построят жилье для целей реновации по программе КРТ

Posted 13 февраля, 16:03
Published 13 февраля, 16:03
Modified 13 февраля, 16:03
Updated 13 февраля, 16:03
С проектом данного решения можно ознакомиться на портале mos.ru.
Под строительство планируется отвести неэффективно используемый участок в южной части города. Суммарная площадь квартир будет достигать порядка 30 тысяч квадратных метров. Предполагается, что новым жильем обеспечат около тысячи горожан. Об этом сообщает www.mos.ru.
По словам Владимира Ефимова, в районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. На смену устаревшим объектам придет жилье для целей программы реновации и иных нужд города. На первых этажах новостроек появятся магазины, заведения общепита и прочие компании малого бизнеса. В итоге будет создано порядка 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 65,5 миллиона рублей.
Участок находится по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. Рядом расположена станция «Москворечье» второго Московского центрального диаметра и проходит Московский скоростной диаметр.
Согласно комментарию министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект предполагает возведение 45,9 тысячи квадратных метров жилья. Территория вокруг новых жилых домов будет благоустроена и озеленена, на территории жилого комплекса построят детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха. Здесь появится сбалансированное городское пространство.
Благодаря комплексной застройке в Москве появляются современные кварталы с качественной городской средой. Квартиры передадут жильцам с готовой улучшенной отделкой — речь идет об установке сантехники, приборов освещения, о поклейке обоев и монтаже напольного покрытия, чтобы новоиспеченные владельцы квартир могли сразу въехать, не тратя времени на чистовую отделку квадратных метров.
В рамках реализации программы КРТ в Москве появляются многофункциональные городские кварталы: на месте бывших промзон и на неэффективно используемых участках прокладывают дороги, возводят жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. На данный момент в столице на разных стадиях готовности находится 302 проекта КРТ суммарной площадью порядка 4,2 тысячи гектаров. Данную деятельность инициировал мэр города Сергей Собянин.