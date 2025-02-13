Жительница Новосибирска отдала почти 4 млн рублей под страхом «предать Родину»

Posted 13 февраля, 13:25
Published 13 февраля, 13:25
Modified 13 февраля, 13:27
Updated 13 февраля, 13:27
Мошенники изматывали сибирячку на протяжении нескольких дней, заставляя ее «сотрудничать со следствием», сообщает «Прецедент».
Татьяна З. получила звонок якобы от бывшего начальника, который сообщил женщине о том, что ею заинтересовались правоохранительные органы. Позже с Татьяной связался неизвестный, представившийся капитаном ФСБ. Он запугал женщину тем, что на ее прежнем месте работы произошла массовая утечка данных, и прямо сейчас на ее имя оформлено несколько кредитов. Эти деньги «утекают на Украину», также добавил неизвестный. И чтобы не попасть под ряд уголовных статей за измену Родине, Татьяна выполняла все требования мошенников.
Татьяна взяла несколько кредитов и перевела средства на «безопасные счета» и даже продала автомобиль по указаниям неизвестных. На протяжении двух дней женщине звонили по видеосвязи, показывали фейковые удостоверения ФСБ, уверяя в правильности происходящего. В итоге жертва отдала порядка 3,4 миллиона рублей.
Пропажу машины заметил супруг Татьяны, который ранее не знал о происходящем — его жена под влиянием жуликов боялась «выдать гостайну». Мужчина написал заявление в полицию. Расследование идет уже больше года, однако, как сообщается, безуспешно.
Напомним, сотрудники госструктур и ведомств никогда не требуют сообщать персональные данные, переводить деньги на «безопасные счета» — так действуют только мошенники. Будьте бдительны и внимательны к своим близким!