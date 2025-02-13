Жительница Новосибирска отдала почти 4 млн рублей под страхом «предать Родину»

Татьяна З. получила звонок якобы от бывшего начальника, который сообщил женщине о том, что ею заинтересовались правоохранительные органы. Позже с Татьяной связался неизвестный, представившийся капитаном ФСБ. Он запугал женщину тем, что на ее прежнем месте работы произошла массовая утечка данных, и прямо сейчас на ее имя оформлено несколько кредитов. Эти деньги «утекают на Украину», также добавил неизвестный. И чтобы не попасть под ряд уголовных статей за измену Родине, Татьяна выполняла все требования мошенников.