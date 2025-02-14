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Posted 14 февраля, 05:52

Published 14 февраля, 05:52

Modified 14 февраля, 05:54

Updated 14 февраля, 05:54

Ложкин покидает пост

Главный архитектор Новосибирска покидает свой пост — что он сделал для города

14 февраля 2025, 05:52
Фото: atas.info. Ложкин покидает пост

Главный архитектор Новосибирска покидает свой пост

Александр Ложкин покидает пост главного архитектора Новосибирска после пяти лет работы, о чем он рассказал в своем Тг-канале «Архитектура и жизнь».

14 февраля 2025 года Александр Ложкин, занимавший должность главного архитектора Новосибирска с 2019 года, объявил об уходе в отставку. Он поблагодарил коллег и горожан за совместную работу. Официально архитектор уволится 3 марта, после отпуска.

За время руководства Ложкин внедрил систему, которая, по его словам, «не позволяет бизнесу зарабатывать в ущерб городу». Это выразилось в создании строгих регламентов архитектурного дизайна, включая запрет на размещение крупных рекламных конструкций на фасадах зданий.

Под его руководством в городе появились новые парки, а также современные микрорайоны с продуманной инфраструктурой. Среди них — проекты в районах «Локомотив-Арены» и Ключ-Камышинского плато.

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Профессиональный путь архитектора начался после выпуска из Новосибирского архитектурного института (1990 г.), затем он стал профессором Международной академии архитектуры.

Карьера:

  • 1992–1997: руководитель сектора исторической застройки;
  • 1999–2011: исполнительный директор организации «Культурное наследие»;
  • 2014–2019: советник мэра по вопросам градостроительства;
  • 2019–2025: главный архитектор города.

Ложкин пока не раскрыл мотивы отставки, отметив лишь, что «заложенные семена дадут всходы и после его ухода». Все комментарии он пообещал предоставить после 3 марта. В своём прощальном посте архитектор подчеркнул роль команды мэрии, строителей и горожан в успехах последних лет.

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Отставка Ложкина стала частью масштабного обновления управленческого состава мэрии. В 2024 году сменились 5 из 7 заместителей мэра и 3 из 8 глав районных администраций. Назначение нового руководителя департамента строительства и архитектуры (Евгений Улитко) осенью 2024 года, вероятно, повлияло на решение архитектора.

За пять лет Ложкин не только изменил облик города, но и задал вектор его развития на годы вперёд. Его наследие — это не только парки и микрорайоны, но и система правил, которые продолжат формировать Новосибирск как комфортный и эстетически гармоничный мегаполис.

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