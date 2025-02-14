Главный архитектор Новосибирска покидает свой пост — что он сделал для города

Posted 14 февраля, 05:52
Published 14 февраля, 05:52
Modified 14 февраля, 05:54
Updated 14 февраля, 05:54
14 февраля 2025 года Александр Ложкин, занимавший должность главного архитектора Новосибирска с 2019 года, объявил об уходе в отставку. Он поблагодарил коллег и горожан за совместную работу. Официально архитектор уволится 3 марта, после отпуска.
За время руководства Ложкин внедрил систему, которая, по его словам, «не позволяет бизнесу зарабатывать в ущерб городу». Это выразилось в создании строгих регламентов архитектурного дизайна, включая запрет на размещение крупных рекламных конструкций на фасадах зданий.
Под его руководством в городе появились новые парки, а также современные микрорайоны с продуманной инфраструктурой. Среди них — проекты в районах «Локомотив-Арены» и Ключ-Камышинского плато.
Профессиональный путь архитектора начался после выпуска из Новосибирского архитектурного института (1990 г.), затем он стал профессором Международной академии архитектуры.
Карьера:
Ложкин пока не раскрыл мотивы отставки, отметив лишь, что «заложенные семена дадут всходы и после его ухода». Все комментарии он пообещал предоставить после 3 марта. В своём прощальном посте архитектор подчеркнул роль команды мэрии, строителей и горожан в успехах последних лет.
Отставка Ложкина стала частью масштабного обновления управленческого состава мэрии. В 2024 году сменились 5 из 7 заместителей мэра и 3 из 8 глав районных администраций. Назначение нового руководителя департамента строительства и архитектуры (Евгений Улитко) осенью 2024 года, вероятно, повлияло на решение архитектора.
За пять лет Ложкин не только изменил облик города, но и задал вектор его развития на годы вперёд. Его наследие — это не только парки и микрорайоны, но и система правил, которые продолжат формировать Новосибирск как комфортный и эстетически гармоничный мегаполис.