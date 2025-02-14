Губернатор Травников подвел итоги 2024 года и поставил задачи перед АПК

Posted 14 февраля, 10:50
Published 14 февраля, 10:50
Modified 14 февраля, 10:52
Updated 14 февраля, 10:52
Глава принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области, где подвели предварительные итоги 2024 года и наметили планы на будущее. В своем выступлении Андрей Травников подчеркнул важность анализа достигнутых результатов и сравнения с показателями прошлых лет, а также с успехами соседних регионов.
«Прекрасно осознаю, какой был тяжёлый физически, финансово и морально год, но считаю, что мы прошли его достаточно достойно, за это большое спасибо. Может быть, я недоволен периодом в четыре года, потому что мы могли бы прирастать более высокими темпами, и из этого нужно сделать выводы. Ну, а за 2024-й год, несмотря на все сложности, большое спасибо за работу», — отметил Травников.
Среди первоочередных задач на 2025 год губернатор выделил развитие растениеводства и животноводства, повышение эффективности применения удобрений, совершенствование программы Комплексного развития сельских территорий, улучшение системы страхования в аграрном секторе, донастройку механизмов государственной поддержки и кадровую политику в отрасли. Все эти вопросы должны быть детально проработаны к мартовскому Совету по АПК.
Отдельное внимание в ходе заседания уделили финансовой поддержке аграрного сектора. По данным заместителя председателя правительства области, министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, в 2024 году общий объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства составил 143,2 млрд рублей, что на 0,9% выше уровня 2023 года. В техническое переоснащение предприятий было вложено 6 млрд рублей, что позволило приобрести более тысячи единиц сельскохозяйственной техники.
За 2024 год агропромышленный комплекс региона получил 4,1 млрд рублей государственной поддержки. В 2025 году финансирование увеличится до 5,8 млрд рублей, из которых 5,05 млрд рублей направят на развитие сельского хозяйства, а 714 млн рублей — на комплексное развитие сельских территорий.
Новосибирская область остается одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в Сибирском федеральном округе. За семь лет реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» объем поставок продукции АПК за границу вырос в 6,8 раза в натуральном выражении и в 4,2 раза в стоимостном. В 2024 году новосибирские сельхозтовары экспортировались в 55 стран, среди которых Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Индия и Турция. Основу экспорта составляют зерновые, масличные и зернобобовые культуры (61,4% от общего объема).
Инвестиционная активность в сельскохозяйственном секторе также остается высокой. В 2020–2024 годах в АПК региона было вложено 68,5 млрд рублей. В настоящее время реализуется 11 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 48 млрд рублей, благодаря которым будет создано свыше 1250 рабочих мест.
Губернатор отметил, что региональные власти продолжат поддерживать аграрный сектор, создавая условия для устойчивого роста производства, повышения конкурентоспособности продукции и улучшения качества жизни на селе. В завершение заседания он вручил отличившимся аграриям почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ и губернаторские награды.