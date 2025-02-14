Губернатор Травников подвел итоги 2024 года и поставил задачи перед АПК

Новосибирская область остается одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в Сибирском федеральном округе. За семь лет реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» объем поставок продукции АПК за границу вырос в 6,8 раза в натуральном выражении и в 4,2 раза в стоимостном. В 2024 году новосибирские сельхозтовары экспортировались в 55 стран, среди которых Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Индия и Турция. Основу экспорта составляют зерновые, масличные и зернобобовые культуры (61,4% от общего объема).