Исповедь сибирского «врага народа»: почему кривая довела до тюрьмы

В 2009 году он получил первый тюремный срок за тяжкие телесные повреждения в драке. В последующие годы к нему добавились обвинения в хранении наркотиков, самоуправстве и вымогательстве. В колонии Тараненко** заинтересовался материалами АУЕ*, что он сам называет «глупостью» и «неверным выбором дороги». Попытка «раскрутиться» (на тюремном сленге — повысить статус через нарушение порядка) обернулась обвинением в экстремизме.