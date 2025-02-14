Исповедь сибирского «врага народа»: почему кривая довела до тюрьмы

Posted 14 февраля, 10:32
Published 14 февраля, 10:32
Modified 14 февраля, 10:36
Updated 14 февраля, 10:36
История Владимира Тараненко**, жителя Кемеровской области, — это путь от мелких преступлений к экстремизму, стоивший ему свободы и репутации. Его жизнь, на треть проведённая в колониях, резко изменилась после увлечения идеологией запрещённого движения АУЕ* («Арестантский уклад един»*), что привело к новому сроку по статье 282 УК РФ (экстремизм).
В 2009 году он получил первый тюремный срок за тяжкие телесные повреждения в драке. В последующие годы к нему добавились обвинения в хранении наркотиков, самоуправстве и вымогательстве. В колонии Тараненко** заинтересовался материалами АУЕ*, что он сам называет «глупостью» и «неверным выбором дороги». Попытка «раскрутиться» (на тюремном сленге — повысить статус через нарушение порядка) обернулась обвинением в экстремизме.
После осуждения за экстремизм Тараненко** перевели в колонию строгого режима в посёлке Табулга (Новосибирская область). Здесь он провёл 1 год и 10 месяцев в изоляторах и карцерах, практически без контактов с сокамерниками. Тараненко** открыто признаёт ошибки, называя увлечение «дуростью». Его история — попытка предупредить молодёжь
Сотрудники ГУФСИН проводят беседы с заключёнными, разъясняя запрет на деятельность АУЕ*. Однако, как отмечает капитан Олег Огуля, некоторые продолжают нарушать закон, пишет Infopro54. Освобождение Тараненко** ожидается в мае 2025 года. Он мечтает достроить дом в Кемерово и вернуться к работе стекольщиком. Однако осознаёт, что клеймо «экстремиста» может перечеркнуть эти надежды.
Движение, продвигающее тюремные «понятия» среди молодёжи, запрещено с 2020 года. Его участники вовлекают подростков в вымогательство, насилие и контроль над бизнесом. По данным Генпрокуратуры, в России насчитывается 34 тыс. активных сторонников АУЕ*, 40% из которых — несовершеннолетние. Ранее джинсовый маньяк из Новосибирска попросился на свободу
*Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
**Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.