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Posted 14 февраля, 06:54

Published 14 февраля, 06:54

Modified 14 февраля, 06:56

Updated 14 февраля, 06:56

Школы не достроены

Минобр взыскал с новосибирского концессионера школ 115 млн рублей

14 февраля 2025, 06:54
Фото: atas.info. Школы не достроены
Арбитраж в Новосибирске удовлетворил иски Минобра о многомиллионной выплате за концессионные школы.

Министерство образование предъявило несколько исков о взыскании неустойки за школы, которые возводили в рамках ГЧП. Речь идет о трех объектах: ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа на Спортивной» и ООО «Школа в Ленинском районе» — строящиеся компании обязали заплатить 115 млн руб.

Прокуратура ранее также добивалась признания соглашения с концессионером недействительным. К строительству приступили в 2021 году. Планировалось возвести шесть школ: для этих целей выделили 3,1 млрд руб. В 2023 году объекты не сдали. Строительство остановлено. Общая готовность не превышает 22%.

Самого концессионера Отто Сопроненко обвинили в мошеннических действиях: якобы он присвоил 3 млрд руб., которые выделяли для работ.

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