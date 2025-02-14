Минобр взыскал с новосибирского концессионера школ 115 млн рублей

Posted 14 февраля, 06:54
Published 14 февраля, 06:54
Modified 14 февраля, 06:56
Updated 14 февраля, 06:56
Министерство образование предъявило несколько исков о взыскании неустойки за школы, которые возводили в рамках ГЧП. Речь идет о трех объектах: ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа на Спортивной» и ООО «Школа в Ленинском районе» — строящиеся компании обязали заплатить 115 млн руб.
Прокуратура ранее также добивалась признания соглашения с концессионером недействительным. К строительству приступили в 2021 году. Планировалось возвести шесть школ: для этих целей выделили 3,1 млрд руб. В 2023 году объекты не сдали. Строительство остановлено. Общая готовность не превышает 22%.
Самого концессионера Отто Сопроненко обвинили в мошеннических действиях: якобы он присвоил 3 млрд руб., которые выделяли для работ.