Минобр взыскал с новосибирского концессионера школ 115 млн рублей

Прокуратура ранее также добивалась признания соглашения с концессионером недействительным. К строительству приступили в 2021 году. Планировалось возвести шесть школ: для этих целей выделили 3,1 млрд руб. В 2023 году объекты не сдали. Строительство остановлено. Общая готовность не превышает 22%.