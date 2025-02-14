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Posted 14 февраля, 10:27

Published 14 февраля, 10:27

Modified 14 февраля, 10:29

Updated 14 февраля, 10:29

Введен особый режим

На территории новосибирского лицея ввели режим повышенной готовности

14 февраля 2025, 10:27
Фото: 1MI. Введен особый режим
В Новосибирске в одном из лицеев ввели режим повышенной готовности, о чем сообщили в мэрии.

На территории лицея №12 образовалась трещина подпорной стены на уличной площадке. Было принято решение о введении режима повышенной готовности.

Это поможет не допустить ее обрушения, а также обеспечить безопасность жителей ближних домов, учеников и сотрудников школы. На месте дежурит охрана, а специалисты обследуют конструкции здания.

Сейчас спортивная площадка не используется в учебном процессе. Уроки в лицее отменять не станут — вся работа проходит по обычному графику. К ремонту приступят только после оттаивания грунта весной. В Новосибирске воспитателя обвинили в избиениях детей в саду.

Режим повышенной готовности вводят на новосибирской станции метро «Спортивная»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Школа#Режим повышенной готовности
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