На территории новосибирского лицея ввели режим повышенной готовности

Сейчас спортивная площадка не используется в учебном процессе. Уроки в лицее отменять не станут — вся работа проходит по обычному графику. К ремонту приступят только после оттаивания грунта весной. В Новосибирске воспитателя обвинили в избиениях детей в саду.