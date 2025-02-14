На территории новосибирского лицея ввели режим повышенной готовности

Posted 14 февраля, 10:27
Published 14 февраля, 10:27
Modified 14 февраля, 10:29
Updated 14 февраля, 10:29
На территории лицея №12 образовалась трещина подпорной стены на уличной площадке. Было принято решение о введении режима повышенной готовности.
Это поможет не допустить ее обрушения, а также обеспечить безопасность жителей ближних домов, учеников и сотрудников школы. На месте дежурит охрана, а специалисты обследуют конструкции здания.
Сейчас спортивная площадка не используется в учебном процессе. Уроки в лицее отменять не станут — вся работа проходит по обычному графику. К ремонту приступят только после оттаивания грунта весной. В Новосибирске воспитателя обвинили в избиениях детей в саду.